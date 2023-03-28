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瑞士台商會拜會台南市府　黃偉哲：感謝僑胞力挺台灣入世衛

▲瑞士台灣商工聯合總會謝瑾會長，與歐洲多個民間團體一行前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方就聲援台灣參與世界衛生大會等議題進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲瑞士台灣商工聯合總會謝瑾會長，與歐洲多個民間團體一行前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方就聲援台灣參與世界衛生大會等議題進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

瑞士台灣商工聯合總會（簡稱瑞士台商會）謝瑾會長，與歐洲多個民間團體一行於28日前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方就聲援台灣參與世界衛生大會（WHA）等議題進行討論，黃偉哲市長率新聞及國際關係處長蘇恩恩一同與會，李宗霖議員亦出席會談。

▲瑞士台灣商工聯合總會謝瑾會長，與歐洲多個民間團體一行前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方就聲援台灣參與世界衛生大會等議題進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長首先感謝僑胞們特別回到台灣，為聲援台灣入世衛的活動增加聲量與宣傳力度。黃偉哲表示，台南是台灣的第一個城市，2024年也將迎接「台南400年」，站上歷史轉捩點和世界舞台的台南，對於國際事務的參與一直以來都相當積極。

黃偉哲認為民主的台灣是世界的瑰寶，感念謝瑾會長以及各界愛鄉愛土的僑胞，每年聚集到瑞士日內瓦聲援台灣加入世衛，台灣在國際參與的過程中面臨諸多挑戰和不公平待遇，還需要官方、民間共同推進國際參與。黃偉哲也期待未來台南跟瑞士能夠開啟更多元的交流，且其樂見從城市外交的角度，未來與瑞士深耕雙邊關係。

謝瑾會長表示，此次瑞士台商會引領歐洲數個民間團體回台，主要為推廣5月的「聲援台灣入世衛」活動。謝會長補充道，瑞士國會友台小組今年2月正式訪台，不同政黨的議員也分別提出重要友台議案，呼籲加強瑞台合作、支持台灣的國際參與。

▲瑞士台灣商工聯合總會謝瑾會長，與歐洲多個民間團體一行前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方就聲援台灣參與世界衛生大會等議題進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

謝會長期盼台瑞友好關係持續升溫，特別致贈「台瑞友好」國旗徽章給台南市政府，也希望日後台南和瑞士就人道救援議題開展進一步交流，或是逐步協助瑞士城市與台南市進行締盟。

▲瑞士台灣商工聯合總會謝瑾會長，與歐洲多個民間團體一行前往台南市政府拜會市長黃偉哲，雙方就聲援台灣參與世界衛生大會等議題進行討論。（圖／記者林悅翻攝，下同）

世界衛生組織（WHO）將在5/21-5/30於日內瓦總部舉辦今年度大會。而5/19-5/21期間瑞士台商會將於日內瓦舉行聲援活動，包括透過5/20同步遊行來表達訴求，並舉辦演講、晚宴、各類台灣文化展演，另也將舉行專業論壇來聲援我國加入世衛，歡迎海內外台灣人共同響應、為台灣發聲。活動資訊詳見瑞士台商會臉書專頁：https://www.facebook.com/STCC0312?mibextid=LQQJ4d

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