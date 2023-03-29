立陶宛雙市長拜會黃偉哲　暢談未來交流可能性

▲立陶宛(Lithuania)約納瓦市辛可威斯市長(Mr. Mindaugas Sinkevičius)與克萊佩達市古勞斯卡市長(Mr. Vytautas Grubliauskas)，2位市長特地拜會黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立陶宛(Lithuania)約納瓦市辛可威斯市長(Mr. Mindaugas Sinkevičius)與克萊佩達市古勞斯卡市長(Mr. Vytautas Grubliauskas)，2位市長共同訪台，行程除參與台北與高雄智慧城市論壇外，特地來訪台南並蒞府拜會黃偉哲市長。

陪同兩位市長來訪的尚有約納瓦市行政副局長雅琪瑪微(Lineta Jakimavičienė)與克萊佩達市政府首席分析師瑪澤凱(Julija Mažeikaitė)；市府出席長官由新聞及國際關係處蘇恩恩處長陪同市長一起接待立陶宛貴賓，共同討論約納瓦市與台南市未來交流可能性。

黃偉哲市長表示，立陶宛是台灣的好朋友，近年屢屢在國際上為台灣發聲，疫情期間也贈送台灣疫苗，藉此機會特別表達對立陶宛的感謝。台南也樂見透過城市間的交流，甚至締盟，能更具體且實質深耕兩國所建立之友誼，一起守護珍貴的民主價值。

約納瓦市(Jonava)辛可威斯市長表示，他首次來到台灣，參加智慧城市論壇外也走訪各個城市，得知台南有超過40個國際締盟城市，期盼未來約納瓦也能成為其中之一，他身為立陶宛「全國市政協會」的會長也將盡力推動兩市友好關係，也期盼未來台南的市民能進一步認識約納瓦市。

克萊佩達市(Klaipėda)古勞斯卡市長表示，立陶宛與台灣共享自由與民主的價值，只有當國家面臨重大挑戰時才能認清真正的國際盟友，台灣與立陶宛正是如此超越地理限制的朋友。很榮幸今日來到台灣最古老的城市台南，克萊佩達市也是一個擁有770年悠久歷史的城市，期望將來兩市能維持友好的交流與互動。

黃偉哲提到，台南是一個農業大市，除了生產許多高品質的農特產品；台南也是一個科技重鎮，南部科學園區的落腳，使台南、台灣得以矽盾守護民主世界。2024年是台南400年的活動年，黃偉哲歡迎兩位市長與立陶宛的朋友們屆時再到台南共襄盛舉，一起參與台南重要的時刻。

約納瓦市(Jonava)為立陶宛第9大城市，主要發展智慧工業、運輸與創新產業。約市為立陶宛全國最早建設5G網路的城市。辛可威斯市長(Mindaugas Sinkevičius)為2019年上任約市市長，目標打造約市為永續宜居城市，並提倡「永續移動Sustainable mobility」概念，致力提升市內腳踏車覆蓋率，引進電動公車等為城市規劃藍圖。