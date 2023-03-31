害怕蜘蛛不敢進車庫　女大掃除發現詭異物嚇「有陌生人住裡面」

▲女子意外發現家中住著陌生人。（圖／翻攝自TikTok／thelovedupco）

記者李振慧／綜合報導

澳洲女子凱特(Kate Dood)計畫搬家，整理房子時意外發現有一名陌生人竟然住在他們的車庫中，而且已經居住長達好幾個月，嚇得她和室友趕緊報警，可怕經歷分享在網路後也嚇壞許多網友，獲得近75萬人次觀看。

居住在墨爾本市的凱特拍片表示，打算搬家的她，突然被室友要求把放在車庫中的雜物清掉，讓她覺得很奇怪，「我因為害怕蜘蛛，從來沒去過那個車庫，裡面怎麼會推積東西」。

凱特後來決定和室友一起去車庫查看，意外發現有一個陌生人偷偷住在他們的車庫中，「我們看到有睡袋、拖鞋、牙刷，各式各樣的生活物品，我猜他已經住在這裡好幾個月」。

凱特與室友後來決定報警，警方前來現場調查後，確定有人住在這裡，便把該車庫封鎖。凱特表示，「結果隔天我看到一個很奇怪的女人出現在車庫，她氣得把封條撕掉後走了」。

影片分享後立即爆紅，許多網友驚嚇表示，「好可怕，為什麼會完全不知道裡面住了陌生人」、「幸好你們沒有發生什麼事」。凱特後來回應，因為該車庫沒有和房子相連在一起，而是獨立的，所以沒有特別進去查看的話，根本就不會知道裡面有人。