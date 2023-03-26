「用本名叫外送」藏身處曝光　澳洲通緝犯逃亡6周落網

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲一名49歲男子涉嫌走私古柯鹼遭到通緝，展開6周逃亡的日子，不過就在他使用自己的名字叫Uber Eats外送之後，藏身處露餡，最終被警方逮捕。

▲斯帝皮諾維奇逃亡6周後落網。（圖／翻攝自Australian Federal Police，下同）

綜合澳媒ABC等報導，澳洲西部海域2月發生船隻翻覆沉沒事件，當時在船上的49歲男子斯帝皮諾維奇（Mate Stipinovich）與另外兩名男子落海後獲救，當局還稱讚這些人擁有救生設備。據稱3人當時正在釣魚。

然而接下來情節出現大轉折，因為2月7日這天，一個用黑色塑膠包裝的小包裹被發現漂浮在水面上，裡面裝著古柯鹼，總重約40公斤。之後另個地點又發生船隻翻覆事件，在船上搜出另外8個包裝相似的小包裹，每個包裹都裝著約40公斤的古柯鹼。這些被發現的古柯鹼總量約365公斤。

其實澳洲聯邦警察（AFP）早就覺得3人的釣魚行程很可疑，鎖定追查後認定，這些毒品應該是從海中打撈並裝載至船上，並與3人有關。最終，36歲男子阿夫洛尼帝斯（Aristides Avlonitis）與45歲男子懷特伯恩（Karl Whitburn）先後被抓，接著斯帝皮諾維奇在逃亡6周後也落網，3人被控進口商業數量的邊境管制藥物。

警方透露，斯帝皮諾維奇是此案逮捕的第3名嫌犯，藏身在伯斯（Perth）一處水療中心下方的秘密隔間，誤用自己的名字叫Uber Eats外送餐點，引起探員注意。最後多名全副武裝警力到現場進行約1小時的談判，期間喊著「我知道你點了Uber Eats外送，我們知道你在裡面」，破窗進屋成功逮人。

已知斯帝皮諾維奇被逮捕當下，身旁包包還有一把上膛的槍。警長克里斯汀斯旺（Kristen Swan）指出，單位一直在找斯帝皮諾維奇，相關調查正在進行中。