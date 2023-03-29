挑房客看三圍！澳男房東推「肉體換宿」　免租金條件：每晚跟我睡

▲ 男房東要求女租客以肉身換免費租屋。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨近日出現一則租屋廣告，一名華人男房東號稱將免費出租公寓，實則是要求以肉體換宿，因為他不僅限租女性房客，還要求有意租屋的女性提供照片和三圍讓他挑選，入住後更必須每晚跟房東睡，令網友紛紛大罵。

《今日悉尼（雪梨）》報導，近日雪梨中文平台上出現這則廣告，「Hurstville（好市圍）大公寓一房，只有一張Q床和房東一起睡，三十歲華男」，號稱女性免租金，卻要求每晚和房東同床。

該報記者假裝有意租屋，和黃姓房東聯絡，對方也承認是要求房客「以性換租」，稱公寓有一房一廳，押金、租金、簽約全都不必，免費入住條件就是「一房一床一起睡」、「每晚跟我睡」，還有不要弄亂屋子或偷東西。

黃男還聲稱，刊登廣告後已有幾人詢問，他都要求見面討論，親自挑選合適的房客，但沒有固定標準，全看「我最喜歡誰」，還要求假裝想租屋的記者提供照片和三圍。但記者表明身分並詢問他要求「肉體換宿」的原因，他便已讀不回，拒接電話。

這則廣告在當地華人社群引發一面倒撻伐，紛紛直呼噁心，還有人發文表示，「雖然早有耳聞，但真看到這樣的租房廣告後，還是實實際際的噁心了一把，真是什麼人都有」、「活久見」。