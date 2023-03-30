台南海巡追擊運毒漁船　攔截622.3公斤K毒入境

記者林悅／台南報導

海巡署偵防分署台南查緝隊掌握不法集團欲走私毒品來台情資，經報請橋頭地檢署指揮，由海巡署第六巡防區統合，經半年多緊密聯繫監控，2022年11月28日於高雄市茄萣區外海約30海里處，攔獲渔船查獲走私第四級毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」及微量第三級毒品「去甲基愷他命」，總毛重622.3公斤。

▲海巡署偵防分署台南查緝隊，在橋頭地檢署指揮下，攔獲渔船查獲走私第四級毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」及微量第三級毒品「去甲基愷他命」，總毛重622.3公斤。（圖／記者林悅攝，下同）

▲海巡署偵防分署台南查緝隊，在橋頭地檢署指揮下，攔獲渔船查獲走私第四級毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」及微量第三級毒品「去甲基愷他命」，總毛重622.3公斤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

海巡署偵防分署副分署長劉峻雄指出，海巡署此次行動，完全充分掌控涉案人員及船筏動態、習性及航行態樣，當發現「長」字號漁船及「鑫」字號快艇併靠及搬運不明物品後，立即調派海巡船艇展開圍捕，經海上緊追後，於快艇上查獲毒品原料1批，共計裝有16袋及10桶不明毒品，經鑑識後確定為第四級毒品原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」及微量第三級毒品「去甲基愷他命」，查獲46歲薛姓船長及58歲黃姓船長到案。經調查涉案薛嫌等人係以每公斤6千元代價走私運送該批毒品，不法所得共約100萬元。

該批毒品主要為愷他命先驅原料，而愷他命為目前國內熱門毒品，毒品原料來源為大陸地區，因大陸地區尚未將此化學物品列入管制毒品，故不肖毒販以大陸合法販售為由，指使經濟拮据、急需財源之漁民鋌而走險前往載運，倘若該批原料走私入境，預估可製成第三級毒品愷他命約430公斤，總市價達新台幣4.3億元，如流入市面將毒害40多萬人。

海巡署偵防分署副分署長劉峻雄，本案經檢察偵訊後，指示溯源擴大辦，直到日前檢方依毒品罪嫌將全案起訴移審法院，才於3月30日上午正式公布偵破，而查扣之漁船為犯罪工具，已於2023年2月23日拍賣。

▲台南市長黃偉哲親自頒破案獎金給海巡署偵查分署，並視察查獲之相關毒品證物。（圖／記者林悅攝，下同）

台南市長黃偉哲30日上午8時30分到台南查緝隊，除關心了解案情外，並代表台南市民感謝海巡署查緝犯罪的表現與成果，並致贈破案獎金。黃偉哲市長除查看相關查緝之毒品證物外，並觀看海巡署最新緝毒利器「拉曼手持式光譜儀」，該儀器可發出特定光束，透明包裝不拆封下，在1分鐘內可測驗顯示正式毒品成分名稱，鑑識正確率高達9成以上，黃偉哲市長大讚該儀器對緝毒有很大助益。

▲黃偉哲市長觀看海巡署最新緝毒利器「拉曼手持式光譜儀」，該儀器可發出特定光束，透明包裝不拆封下，在1分鐘內可測驗顯示正式毒品成分名稱，鑑識正確率高達9成以上。

海巡署偵防分署指出，為貫徹政府反毒決心，結合分署與警方等單位共組專案小組，才得以分工順利完成此次艱辛任務，並藉以落實行政院「新世代反毒策略2.0」溯源斷根政策，有效遏止毒品進入社區荼毒人心。據了解，本案海巡署仍持續擴大溯源追查毒品幕後集團中，並呼籲民眾若有發現不法，請撥打海巡署「118」報案專線檢舉，減少毒品危害，共創無毒家園。