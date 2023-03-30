台南市勞工局首場中型徵才活動1700個職缺　4月15日逗陣找頭路

▲台南市勞工局首場中型徵才活動，將於4月15日上午在中西區南美里活動中心辦理，共邀集緯穎科技、艾爾斯半導體、美喆國際、雲雀集團、統一超商等24家廠商提供1711個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為打造台南市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，協助市民就業，勞工局首場中型徵才活動，將於4月15日上午9時至12時在中西區南美里活動中心辦理，共邀集緯穎科技、艾爾斯半導體、美喆國際、雲雀集團、統一超商等24家廠商提供1711個職缺。

活動當天也提供CPAS職涯諮詢、履歷健檢等服務及多項求職好康禮，鼓勵求職者多多投遞履歷，增加面試機會，歡迎有求(轉)職需求的民眾踴躍前往參加。

為服務廠商求才、方便市民求職，勞工局積極搭建就業媒合平台，勞工局長王鑫基說，台南市今年預計辦理4場大型就業博覽會，並依產業需求辦理中、小型徵才及專場活動逾300場次，並透過職涯諮詢服務，幫助不同專長的求職者找到理想工作，這也讓台南市連續4年在六都當中都保持最低的失業率。

王鑫基局長表示，在目前疫情已趨緩的情況下，各產業對人才需求也大量增加，市府今年首場中型徵才活動以社區、在地就業媒合為主，並因應疫後飯店業人力需求，邀請台南大員皇冠假日酒店、亞奎納斯酒店管理顧問有限公司(台南富驛時尚酒店)、月見溪行館等3家旅宿業參加徵才，提供57個工作職缺，勞工局期望透過辦理徵才活動，能為不同的產業別及求職者搭起就業媒合的橋樑提供，讓廠商都能找到好人才、求職者能找到好工作。

為協助求職者釐清職涯方向提高面試機會，勞工局推出「職涯相談室」服務計畫，依求職者需求邀請專家提供職涯及就業諮詢，藉由專業的職涯諮商輔導人員及職涯診斷工具，讓求職者深入了解個人特質、適性工作及就業問題，協助求職者擬定職涯規劃與做好求職準備；另外提供履歷健檢服務，協助求職者修改及優化個人履歷表，為行銷自己加分。4月15日徵才活動現場提供「職涯相談室」服務，另可採預約方式申請，有關「職涯相談室」洽詢電話06-3125881分機18李小姐或洽勞工局職訓就服中心06-6330820。