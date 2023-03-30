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【廣編】統一「沖泡式非油炸麵」現煮口感驚豔ITI國際名廚！法國YouTuber「酷KU」想引進家鄉

▲▼統一,小時光麵館,現煮,ITI,酷KU。（圖／業者提供）

▲統一「小時光麵館」的沖泡式非油炸麵現煮口感，獲得ITI國際風味評鑑2星榮耀，好吃到連YouTuber「酷KU」都想引進家鄉。

圖、文／統一提供

市面上有琳琅滿目的速食麵供民眾選擇，但盲測食感如同現煮手工麵的統一麵「小時光麵館」從眾多食品類選手中脫穎而出，成為台灣第一碗獲得ITI國際風味評鑑2星榮耀的「沖泡式非油炸麵」，成功躍上國際舞台！令人驚艷的口感不僅在國內創造好評，現在更紅到連國外主廚也讚不絕口，甚至本次的活動大使法國YouTuber「酷KU」都忍不住起心動念想要引進家鄉。

ITI是由全球公認深具公信力與影響力的國際食品評鑑機構「國際風味評鑑所」所舉辦，每年都吸引全球許多國家爭相角逐，由200多位專業廚師依照外觀、香氣、口感、質地、後味等評分，是全球業界公認最具影響力的評鑑之一。此次參賽且獲獎的沖泡式非油炸麵為統一麵小時光麵館，是以盲測獲得ITI國外主廚評審一致好評與二星獎肯定。其中更因獨特麵體、道地川蜀調味、豐富蔬菜、與增加層次口感的花生角，大獲得國際名廚評審群認可，吃過無一不讚嘆。

KU表示，「這碗麵有打動我的心，從泡好的香氣開始就不得了，沖泡式非油炸麵體帶有嚼勁、不軟爛，搭配花椒辣的剛剛好，湯頭辣爽順口，還有豐富的蔬菜及花生角增加口感，一碗麵的整體層次做得讓人驚艷，重點是這碗不須烹煮只要簡單沖泡就可以吃到，真的很不簡單！」讓Ku直呼吃得好過癮，好想引進家鄉！還沒體驗過沖泡式非油炸麵的魅力可就遜掉了，現在在全台的7-ELEVEN及康是美都可買到。

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統一小時光麵館現煮ITI酷KU

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