疑美論在台延燒　國台辦警告：一味「倚美」只會加速害台

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國台辦29日舉行例行新聞發布會，針對記者提問稱有民調顯示，85％台灣網民認為美國有「毀台計劃」且早已在執行。國台辦發言人朱鳳蓮回應，這個民調反映了廣大台灣同胞對美國打「台灣牌」的普遍質疑和對自身前途命運的憂慮。

據《央視新聞》報導，有記者問，近期傳出美國有毀滅台灣計劃，曾散布摧毀台積電言論的美前官員又慫恿台灣全民使用AK47步槍，疑美論聲量達近年新高。而民進黨當局稱，有心人士刻意放大疑美論、反美論，配合大陸開展認知戰，破壞台灣與美國關係。請問國台辦對此有何評論？

朱鳳蓮回應，長期以來，美國反華勢力出於自身利益，縱容支持台獨分裂勢力冒險挑釁，升高台海緊張局勢，目的是借台灣問題遏制中國發展進步，損害中華民族利益，阻撓中華民族復興，為此不惜毀滅台灣。

她指出，美國為謀求自身利益在世界各地攪局、製造分裂衝突、濫用武力的事實世人皆知。美國在伊拉克、阿富汗、利比亞等國的軍事行動，造成無數人道主義悲劇，嚴重破壞國際和地區安全穩定，而美國總是一撤了之，把爛攤子甩給別人，自己成了坐收漁利的最大贏家。這就是所謂的「美國優先」。事實充分說明，美國在哪裡拱火，哪裡的人民就會遭殃。

朱鳳蓮說，「對於島內民眾的疑問和擔憂，民進黨當局越是狡辯打壓，越暴露其心虛膽寒，暴露其為謀求政治私利出賣台灣民眾利益福祉的真實面目。」

她強調，真正愛台灣，就不會給鼓吹「毀台」論調的美國人「授勳」，就不會拱手讓出台灣優勢產業，就不會大肆揮霍台灣民眾血汗錢向美高價購買武器為謀「獨」壯膽，就不會為貼靠美方甘願把台灣打造成「火藥桶」，更不會把台灣同胞綁上「台獨」戰車、裹挾台灣年輕人當「炮灰」。

最後，朱鳳蓮表示，相信越來越多台灣同胞已清楚認識到，台獨是絕路、外人靠不住。台灣對美國而言純粹只是遏制中國發展的「棋子」，一味「倚美」只會加速害台，把台灣同胞推向災難的深淵，希望台灣社會各界和廣大台灣同胞與我們一道共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，建設兩岸同胞安寧生活的和平家園，這才能給台灣同胞帶來實實在在的利益福祉。