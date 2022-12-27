【廣編】網嘆：這竟是泡麵？統一打破極限　還原如現煮般的好麵

▲統一於今年度九月起陸續推出5支重磅新品，採用的麵體正是「沖泡式非油炸麵麵體」。



圖、文／統一提供

台灣的速食麵市場一年約有140億元商機，泡麵成為現今消費者快速便利充飢的美味選擇，不難免會想念傳統麵攤現煮口感。統一身為泡麵龍頭致力追求讓麵食更貼近新生代的飲食生活，經歷15年的麵身專研，打破傳統泡麵侷限，開創出麵體的新世代－沖泡式非油炸麵，讓忙碌消費者只要簡單沖泡就可享受現煮麵般的口感。

統一於今年度九月起陸續推出5支重磅新品，採用的麵體正是「沖泡式非油炸麵麵體」，包括統一麵小時光麵館及滿漢大餐GOLD系列，此外，為掌握食補養生趨勢，12月也推出以沖泡式非油炸麵結合熱銷補膳味型－大補帖 藥燉排骨細麵，三分鐘就能吃到慢燉8小時的超強食補料理，讓網友不禁驚豔：這竟是一碗泡麵！？

「沖泡式非油炸麵」採用「台灣獨家熱風導流技術」，搭配從日本進口的9段式乾燥機，模擬出老師傅的「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、切」工藝。統一沖泡式非油炸麵技術推出系列新品，以麵館真食感的統一麵小時光麵館、黃金饗宴的滿漢大餐GOLD、湯醇酒香的大補帖、醬香濃郁的巷口乾麵，皆是使用沖泡式非油炸麵體，兼具即食方便、口感真實等優勢搶攻市場，在全台7-11及康是美都可購買到，給予消費者更多元的生活麵選擇。