國台辦：統一後可解決台灣缺水、缺電問題

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

國台辦主任宋濤日前在江蘇崑山與台商台青座談，在回應統一後有何好處時表示，只要在一個中國原則下，台胞希望得到什麼都可以商量。對此，國台辦發言人朱鳳蓮進一步指出，統一後，台灣缺水、缺電等民生問題，可以在兩岸融合發展、應通盡通中得到解決，「台灣的財政收入盡可用於改善民生，多為老百姓做實事、辦好事、解難事。」



朱鳳蓮29日在例行記者會上提到，大陸和台灣同屬一個中國，中國的國家主權和領土從未分割，海峽兩岸同屬一中的事實從未改變，「一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。在一個中國原則基礎上實現國家統一，是歷史大勢，是正道。統一之後，台灣同胞將享受到實實在在的好處。」



朱鳳蓮表示，統一後，台灣可以實行不同於大陸的社會制度，「在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。」

▼廈門「統一中國」標語。（圖／視覺中國）



朱鳳蓮指出，統一後，兩岸經濟合作機制化、制度化更加完善，以大陸市場為廣闊腹地，台灣經濟發展空間更大，競爭力更強，產業鏈供應鏈更加穩定通暢，創新活力更加生機勃勃，「長期困擾台灣發展和民生改善的眾多難題，特別是缺水、缺電等民生問題，可以在兩岸融合發展、應通盡通中得到解決。台灣的財政收入盡可用於改善民生，多為老百姓做實事、辦好事、解難事。」



朱鳳蓮說，統一後，台灣的文化創造力將得到充分發揚，兩岸同胞共同傳承中華文化、弘揚民族精神，交流互鑑、化育後人，台灣地域文化在中華文化根脈的滋養中更加枝繁葉茂。



朱鳳蓮強調，統一後，台灣同胞的國際發展空間將更大，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴，共享中華民族偉大復興的榮耀。



朱鳳蓮還說，希望越來越多台灣同胞清楚認識到堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，和平統一前景就能得到維護；背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞切身利益就會受到損害，「為了民族大義、民族前途和自身利益福祉，兩岸同胞當團結一心，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中來。」