扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」：比風塵女還不如

▲扶輪社女社長和男子談公事，沒想到男子的老婆醋勁大開。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

台北一名扶輪社女社長參加社團聚會時，認識高雄一名已婚男子，因為對方對投資有興趣，便互相留聯絡方式約見面，沒想到正宮竟認定她是小三，傳訊息辱罵「找老男人騙吃騙喝」、「比那些風塵女還不如」等，讓女社長精神受損提告求償。

根據判決書，女社長2022年參加社團聚會時，和一名男子略有交談，因為自己從事金融工作，對方有興趣了解，雙方便留下聯絡方式，並邀約見面商談，討論扶輪社務、金融投資等議題，怎料正宮知道後大吃醋，用臉書傳訊「找老男人騙吃騙喝」、「是妳的慣妓吧！真是雞不擇食」、「從沒遇見過這麼不知羞恥的」、「難怪沒男人敢要」。

不只如此，正宮還傳送：「請問這屆的扶輪社長是XXX嗎」、「我對這位即將成為『女社長』的操守及品德，感到非常的質疑」給扶輪社的臉書社團管理員，嚴重侵害名譽，讓她心理受創，需要到診所就醫，憤怒提告求償10萬元，另外男子老婆傳訊給臉書社團管理員，再索賠20萬，合計30萬。

▲正宮頻傳訊辱罵，讓女社長身心受創。（示意圖／翻攝自pexels）

法院審理期間，正宮辯稱老公之前有不良紀錄，基於女性的第六感，為了避免女社長和老公有不正當關係，才會傳訊息警告，沒想到女社長收到訊息後，反而將內容傳給老公，導致老公對自己動粗。不過法官認為，正宮不但傳訊辱罵，還在臉書上質疑女社長之操守品德，已經侵害名譽權，而且也沒有其他證據證明2人有逾越男女交往界線，最後判賠13萬元。

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