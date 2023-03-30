「全台最正女警地圖」大公開！ 「1原因」釣出本尊一句話妙回

▲女警正妹王若維。（圖／翻攝6v6v6v6v_IG）

圖文／CTWANT

IG上有個帳號專門分享正妹，而在最新的貼文「全台最正女警地圖」，也引發網友討論，不過其中一個女警名字疑似打錯，釣出本尊留言，「我的名字不叫張有君。」此回覆也讓不少網友覺得好笑。

IG帳號「bcard. bcard」近日發文中貼出全台最正女警地圖，「1.台中市員警-楊舒婷、2.桃園市平鎮交通分隊-林筱綺、3.桃園市政府警察-若維（強調不是張有君，是若維）、4.台北中正二分局-陳柏婷、5.野柳派出所-張裔姁、6.高雄湖內分局-吳奕嫻」，另外新增高雄保三總隊-葉依寧。

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▲女警正妹楊舒婷。（圖／翻攝）

▲女警正妹林筱綺。（圖／翻攝）

▲女警正妹陳柏婷。（圖／翻攝）

▲女警正妹陳裔姁。（圖／翻攝）

▲女警正妹吳奕嫻。（圖／翻攝）

▲高雄保三總隊葉依寧。（圖／翻攝自nairobi110 IG）

一名網友在底下留言說，「哈囉我是3本人，但我的名字不叫張有君。」也有許多網友回「來看有君」、「好好笑妳的IG名字還特別註明」、「請有君（友軍）以火力支援我」、「竟然跳出來澄清哈哈哈」。

據了解，王若維曾因為甜美的外表，多次登上媒體版面，而她還特別在個人IG帳號上打，「我叫王若維不叫張有君。」而她其實在去年12月中就離開警界，她在今年1月發文說，「成為一名警察的夢想我完成了，人生還長，我還有好多夢要追。」未來她就算沒有警察制服，自己的初衷仍沒有變過。

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