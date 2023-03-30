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越南妹「坐桶子」價碼及流程曝光　她冒險來台淘金

越南籍女子為了賺錢，冒險偷渡來台賣淫，不料抵台一個月就被抓。（示意圖／報系資料照）

▲越南籍女子為了賺錢，冒險偷渡來台賣淫，不料抵台一個月就被抓。（示意圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

台灣沿海在一個月內出現16具浮屍，海巡署懷疑，其中有9位罹難者恐是遭人蛇集團丟包的偷渡客。根據警方透露，從越南偷渡來台至少要6000美金（約18萬元台幣），偷渡客在歷經長達63小時的船程後，抵達台灣沿海，上岸後搭「計程車」迅速離開。

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根據北市警察掃黃紀錄，有名越南籍阮氏女子2017年在台賣淫被警方抓到，依法遭到遣送，時隔2年又「坐桶子」到台灣，但停留不到一個月的時間，於2019年4月又遭到北市同派出所查獲賣淫，警方當時還疑惑「你不是已經遣送出境了嗎？」阮女才向警察表示自己是透過當地人蛇集團牽線非法入境的，也就是以俗稱的「坐桶子」來台灣。

資深刑警高仁和曾在節目上指出，以前為了躲避查緝，要偷渡都會躲在漁船的貨艙或者是廁所，由於漁船的空間狹小，所以民間習慣以「坐桶子」來當暗號。現今科技較為發達，會在狹小的漁船挖出一個小房間，小房間裡設備齊全，也多有冷氣，有的還可以看到外面的情況，人進去以後就會以木板釘死，以便躲避警方查緝。

而該名被抓的越南籍阮氏女子則向警方透露，她因為回到越南沒有穩定收入，又要養育2名小孩，才會決定要再次偷渡來台「淘金」，冒險以18萬台幣的代價，透過人蛇集團牽線，跟4名大陸籍、越南籍男女，含船長共6人一起搭船來台，他們一起從北越搭船63小時偷渡來台，抵達台灣北海岸後各自搭乘計程車離開。

警方調查阮女每天都會固定刪除相關通訊紀錄，懷疑有人蛇賣淫技團在幕後操控，阮女只向警方透露業者是同鄉介紹的。

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