割雙眼皮！女子手術完眼皮沒變　仔細一看驚見「眉毛縫在一起」

▲女子動雙眼皮手術，沒想到醫師卻是縫了眉毛。（圖／翻攝Sanook推特）

圖文／CTWANT

近日泰國一名女子向當地媒體投訴，她在一間診所做雙眼皮手術，不料醫師卻動到眉毛，導致眉毛變形又兩邊不同，離譜的醫療疏失讓女子相當傻眼，而診所還規避責任，甚至嘲笑她。

據《Sanook》報導，泰國羅勇府一名40歲婦女萬芬說，她在去年1月前往醫美診所做雙眼皮手術，想要解決臉部下垂的問題，經過跟醫師討論後，她同意花1.5萬泰銖（約新台幣1.3萬元）做手術。奇怪的是，做完手術後，萬芬發現眼皮都沒變，跟手術前一樣，當她回家後，家人跟朋友都說她的眉毛不平，臉看起來很奇怪。萬芬仔細檢查才發現，醫師對她的眉毛動手腳，把皮膚縫在一起，讓眉毛變形，兩邊眉毛看起來才不一樣。

之後，萬芬告訴診所此情況，因為術前診所說有6個月的醫療險。不料，診所卻逃避責任，跟萬芬說「這是妳自己同意做的手術。」萬芬說，診所醫護還一邊唱歌一邊羞辱她。萬芬表示，她希望能用此事提醒大家，在進行醫美前一定要再三確認，否則會跟她一樣。

此外，據《อีจัน》報導，近日也有一名網友在抖音上說，她6年前做了雙眼皮手術，結果換來卻是三角眼，最近她剛做完第5次手術，她在這些年快被搞瘋，但只能慢慢等待，因為醫護都說只能等。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 台海「浮屍潮」主因浮現 9具遺體本國籍外其餘恐與偷渡案有關

▸ 越南證實14偷渡者失聯「恐已全喪命」 已尋獲5男2女浮屍

▸ 譚松韻婚紗照曝光 嫁井柏然卻喊：你這個大騙子