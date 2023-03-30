翻「機密報告」指保密不足惹議　陳以信澄清：是提醒國安局不該大意

▲立委陳以信。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信今（30日）質詢國安局長蔡明彥時，提及國安局「機密報告」內頁未有浮水印，保密程度不足；只是由於陳當下翻開機密報告，內頁被國會轉播及部分媒體拍到，外界質疑陳恐有違國安法規。對此，陳以信解釋，他是提醒國安局日後製作機密報告應更小心，不該如此大意，而對於外界說法，他沒有其他回應。

蔡明彥30日上午赴立法院外交國防委員會進行「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。當陳以信質詢蔡明彥時，提及國安局在機密報告封面上編寫了拿取的委員名字，表達慎重、不可外洩，接著陳翻開機密報告，指出內頁未標示處理，若被拍照外傳，國安局分得出來誰外傳的嗎？

蔡明彥回應，「我們不建議委員做這樣子的動作」。陳以信則說，他是要表達這份報告不夠機密，一般機密報告裡會有浮水印，然而這份報告僅封面做機密動作，是國安局的疏漏。

只是陳以信在質詢時公開翻開機密報告，被國會轉播及部分媒體拍攝到部分內頁，外界質疑陳行為恐有違國安法規。陳以信向《東森新媒體ETtoday》表示，國安局機密報告內頁應該有浮水印，以便追蹤可能外洩情形，他質詢時隨手翻開，是舉例給國安局長，提醒該局日後製作機密報告應該更小心，不該如此大意，而對於外界說法，他沒有其他回應。