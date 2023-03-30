快訊／越南證實14偷渡者失聯！5男2女已成浮屍　14人恐全命喪大海

記者張君豪／台北報導

台灣西部海域從2月起爆發多起不明外籍浮屍漂流，疑有跨境人蛇集團丟包偷渡者、抑或偷渡走私集團發生船難造成多人死亡，警政署證實29日上午接獲越南駐台經濟文化辦事處提出請求，越南國內年初打算偷渡來台者，2月搭船離境後自此人間蒸發音訊全無，警政海巡單位從2月27日起陸續在台灣西岸發現20具海上浮屍、已查明16人身分，其中9人為台人意外落水身亡，7具浮屍目前確定為越南人，目前尚有4具遺體身分比對中。

▲台灣沿海浮屍潮，刑事局國際科長李泱輯30日上午公開說明 。（圖／記者張君豪翻攝）

越南駐台北經濟文化辦事處29日向警政署國際組反映，該國2月間有14名偷渡民眾搭船出海失蹤，代表處昨天將14位偷渡失蹤越南民眾名單交給警方，部分焦急家人下落的越南親屬也跨海提供檢體供台灣法醫研究所比對，另外有越籍浮屍身上證件顯示曾來台工作，部分由刑事局調取入境按捺指紋進行比對，到今天已經確定其中7具浮屍身分，目前確定的5男2女，經過DNA、指紋比對均與越南代表處提供的14位偷渡失蹤者名單相符。

其他失蹤7人迄今未與家屬連絡，台越方面研判14人恐凶多吉少，恐全數葬身怒海，至於昨天海巡署公布的浮屍數量中，其中有9名為台灣民眾遺體，目前並無證據顯示與越南人蛇命案有關，這些意外落水的台人已由警方報請地檢署調查無異議後，通知家屬領回遺體。

起初海巡署以月份作為人蛇丟包命案的浮屍發現數量區間，卻無法掌握確切越南籍偷渡者罹難人數，昨天刑事局接手後，改以越南代表處接獲該國民眾通報家人偷渡失蹤的報案時間，從2月18日開始調取全台海域浮屍發生數量，果然順利在短短24小時內比對出包含5男2女7名偷渡罹難的越南浮屍身分、目前還有包含3男4女不確定身犯的浮屍仍比對中。

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