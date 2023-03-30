清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

▲清明連假國道將湧現大量車潮。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假將至，預估將湧現大量車潮，明天(3月31日)國道將出現首波車潮，國道有3大易塞路段，期中國5南下車潮將自上午9時湧現，預料要午夜才紓解，恐怕連塞15小時，根據統計，連假期間訂房以第二天最高，南部訂房率高達8成，宜花東也有7成，讓國道面臨龐大塞車壓力。

依據觀光局公布資料，連假期間以第2日訂房率較高，南部地區最高達8成，宜花東地區達7成，加上清明連假長達5天，高公局預測各地區勢必湧現大量旅遊車潮。

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其中明天將出現首波南下車潮，國道有3大易塞路段，包括國1南下楊梅-新竹、國3南土城-關西、國5南下南港系統-頭城。其中西部國道晚間6時後較塞，深夜10時後紓解，國5南下預料自上午9時就會有車潮，得到午夜12時後才能紓解。

因應連假大量旅遊車潮，高公局也規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中高乘載管制路段及時段，包括4月1日6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；4月2日至4月5日每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道。

另根據中央氣象局天氣預報顯示，112年清明節連假前1日至第2日(3月31日~4月2日)，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，第3日及第4日(4月3日、4月4日)水氣稍減少，收假日(4月5日)有鋒面系統接近，中部以北及東半部地區降雨機率將漸提高。高公局提醒，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離，以應變突發狀況。