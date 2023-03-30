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只有6天！超商「哈根達斯買4送4」來了　爽吃雪糕只要58元

▲▼哈根達斯迷你杯、雪糕。（圖／7-11提供）

▲7-11哈根達斯雪糕全系列買4送4。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

再撐一下，馬上就要迎接5天清明連假了，若沒有出遊打算，在家耍廢大吃也是好選擇！就有超商推出限定「哈根達斯雪糕買4送4」，換算下來單支雪糕只要58元，直接替荷包省一波；另外還有連假咖啡飲品優惠，精品美式、精品拿鐵「同品項第2杯10元」。

7-11推出最新哈根達斯優惠，即日起至4/4止，7-11官方LINE好友限定，可享「哈根達斯雪糕全系列買4送4」，折扣完8支雪糕460元，等於單支只要58元，若買2組再送OPEN POINT 5點。

吃冰配咖啡更過癮！7-11門市推出「連假咖啡飲品3大優惠」，即日起至4/4止，「CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵同品項第2杯10元」、「CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵任選第2杯半價」、「CITY TEA香鑽水果茶／春日莓好冰茶／春日莓好奶茶／完熟蘋果冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選2杯99元」。

▲▼7-11咖啡,7-11暖暖包。（圖／7-11提供）

▲7-11門市自即日起推出連假咖啡飲品優惠，精品美式、精品拿鐵可享「同品項第2杯10元」。

另外，7-11門市也於即日起至4/5止推出「春遊開心價」活動，全店CITY系列指定飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵、甜點等10大類別指定商品，滿額222元送OPEN POINT點數25點，滿888元除贈送OPEN POINT點數100點外，加碼再送一匙靈洗衣精、濕紙巾70抽(3入組)或五月花舒敏厚棒衛生紙(3擇1)。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲4/6起只要姓名有「3字任1字」同字或同音皆可，即可享大杯美式買2送2或大杯拿鐵買2送1。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富推出一系列普發6000元加碼優惠，4/6起至4/12止，只要民眾姓名中有「陸」(ㄌㄨˋ或ㄌㄧㄡˋ)、「仟」、「元」同字或同音者，至萊爾富門市出示身分證驗證即可享「Hi Café大杯美式買2送2」或「Hi Café大杯拿鐵買2送1」，冰熱任選，兌換期限至10/25止，可存APP或紙本券寄杯，並可跨店兌換。

若姓名沒對中也別難過，萊爾富也將在4/6至4/12於Hi-Life VIP APP整買零取祭出優惠，凡購買指定鮮食主餐與飲品的組合套餐，5組只要500元，等於一套鮮食主餐+飲品只要100元，兌換期限長達60天，可任意挑選變換口味。

▲▼萊爾富6000元加碼優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富指定鮮食主餐與飲品組合套餐5組500元，等於吃1份餐點配1份飲料只要100元。

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