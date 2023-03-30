清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日「國道車潮直逼歷史天量」

▲清明連假首日南下交通量可能直逼歷史天量。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假周六(4月1日)登場，交通部預估南下最大量將出現在連假首日(4月1日)，上看平常車潮1.6倍，車潮可能直逼歷史天量，交通部也規劃陸海空疏運，包括國道每天0到5時免收費，蘇花路廊大客車優先道、國道客運平均85折優惠，以及雙鐵和離島航班、交通船等加班疏運。

清明節連假即將從4月1日開始至4月5日止，共計5天，交通部表示，依據往年經驗，清明假期交通量僅次於春節，加上放假日期較春節短，交通運輸需求勢將較為集中，交通部除已請各單位檢視疏運能量，儘可能滿足民眾返鄉需求外，亦請各單位落實相關運具及設備檢查，以維護民眾交通安全及確保疏運順暢。

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交通部規劃陸海空疏運，其中國道部分，實施入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於4月1日至5日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施。

▲▼清明連假國道疏運措施及好走時段。（圖／高公局）

交通部表示，南向交通量最大量預計出現在連假首日(4月1日)，為平日1.6倍，可能接近歷史最大量；北向交通量較為分散，以連假第三日(4月3日)及第四日(4月4日)較高，為平日1.5倍。南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；北向用路人建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時以前出發。

省道疏運重點部分，台9線蘇花路廊蘇澳(南向)、蘇花改(雙向)、崇德(北向)路段實施大客車優先道，並進行大貨車時段性管制通行措施；台61線西濱快速公路於鳳鼻~香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉6處平面路口，提升行車效率。

大眾運輸部分，為鼓勵民眾於清明搭乘國道客運出遊，則提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠，包括87條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、48條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠，包括指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠。

▲台鐵EMU3000新自強號大量投入清明疏運。（圖／台鐵）

台鐵全線加開各級列車總計232列及加掛車廂85列次，並於4月1日至4月5日，每日開行湖口－花蓮間區間快車2列次，共10列次，加開東部幹線返鄉及返工實名制列車各4列次，合計8列次，以及加開東部幹線紅眼列車返鄉返工各1列次。於4月1日至4月5日每日加開七堵－高雄區間快車各1往返。另高鐵則加開262班次列車，總計7天提供1,257班次列車的旅運服務。

航空則提供1,844架次、174,954個座位，其中離島管制航線計1,572架次，163,564個座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分台灣本島與離島間10條航線，規劃1,155航次，總運能273,304人次之運能。