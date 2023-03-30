　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日「國道車潮直逼歷史天量」

▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲清明連假首日南下交通量可能直逼歷史天量。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李姿慧／台北報導

清明5天連假周六(4月1日)登場，交通部預估南下最大量將出現在連假首日(4月1日)，上看平常車潮1.6倍，車潮可能直逼歷史天量，交通部也規劃陸海空疏運，包括國道每天0到5時免收費，蘇花路廊大客車優先道、國道客運平均85折優惠，以及雙鐵和離島航班、交通船等加班疏運。

清明節連假即將從4月1日開始至4月5日止，共計5天，交通部表示，依據往年經驗，清明假期交通量僅次於春節，加上放假日期較春節短，交通運輸需求勢將較為集中，交通部除已請各單位檢視疏運能量，儘可能滿足民眾返鄉需求外，亦請各單位落實相關運具及設備檢查，以維護民眾交通安全及確保疏運順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部規劃陸海空疏運，其中國道部分，實施入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於4月1日至5日，每日0至5時國道全線暫停收費等措施。

▲▼清明連假國道疏運措施。（圖／高公局）

▲▼清明連假國道疏運措施及好走時段。（圖／高公局）

▲▼清明連假國道好走時段。（圖／高公局）

交通部表示，南向交通量最大量預計出現在連假首日(4月1日)，為平日1.6倍，可能接近歷史最大量；北向交通量較為分散，以連假第三日(4月3日)及第四日(4月4日)較高，為平日1.5倍。南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；北向用路人建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時以前出發。

省道疏運重點部分，台9線蘇花路廊蘇澳(南向)、蘇花改(雙向)、崇德(北向)路段實施大客車優先道，並進行大貨車時段性管制通行措施；台61線西濱快速公路於鳳鼻~香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉6處平面路口，提升行車效率。

大眾運輸部分，為鼓勵民眾於清明搭乘國道客運出遊，則提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠，包括87條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、48條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠，包括指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠。

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵EMU3000新自強號大量投入清明疏運。（圖／台鐵）

台鐵全線加開各級列車總計232列及加掛車廂85列次，並於4月1日至4月5日，每日開行湖口－花蓮間區間快車2列次，共10列次，加開東部幹線返鄉及返工實名制列車各4列次，合計8列次，以及加開東部幹線紅眼列車返鄉返工各1列次。於4月1日至4月5日每日加開七堵－高雄區間快車各1往返。另高鐵則加開262班次列車，總計7天提供1,257班次列車的旅運服務。

航空則提供1,844架次、174,954個座位，其中離島管制航線計1,572架次，163,564個座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分台灣本島與離島間10條航線，規劃1,155航次，總運能273,304人次之運能。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻
快訊／西部沿海20具浮屍　監委申請自動調查
美哭35萬股東！永豐金紀念品「豐收盤」曝光
快訊／只花3元幸運中百萬！　雲端發票專屬獎中獎清冊出爐
快訊／徐巧芯控費鴻泰奧步！　「我會選到底」
小三慘被圍攻扒衣「裸體示眾」　網一看全歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日「國道車潮直逼歷史天量」

12星座「不安全感易爆棚」！一周運勢曝光　白羊被愛圍繞

清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」　他傻眼了！本人霸氣回應

申請入學一階放榜　東山高中「太鼓達人」奪台大5冠王

清明連假天氣「先濕後乾」一圖秒懂！收假日鋒面逼近又變天

新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

睡前突叫2字女友嗨翻　他驚「有這麼爽」？一票人搖頭：壓力會很大

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

金鍾國一推《RM》PD飛起來了！　連兩次慘摔..成員讚：好有效果XD

【Fred吃上癮】月底沒錢樸實無華家常佛系泡麵

舒華猛抓癢..自爆「昨天沒洗澡」XD　喝茶「牙齒染綠」崩潰：我剛做美白！

嘉義議員田慎節火辣開球！　范國宸任捕手讓對手喊羨慕

9歲妹氣同學是BP假粉　激動喊：連團名都拼錯

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

「啪1次就中獎」女友懷雙胞胎　男大生哭窮：還靠父母養！全場氣瘋

清明連假來了！陸海空疏運一次看　首日「國道車潮直逼歷史天量」

12星座「不安全感易爆棚」！一周運勢曝光　白羊被愛圍繞

清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」　他傻眼了！本人霸氣回應

申請入學一階放榜　東山高中「太鼓達人」奪台大5冠王

清明連假天氣「先濕後乾」一圖秒懂！收假日鋒面逼近又變天

新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

睡前突叫2字女友嗨翻　他驚「有這麼爽」？一票人搖頭：壓力會很大

12星座「4月運勢」排行出爐！單身獅子超夯、金牛鈔票撐爆荷包

華爾街日報記者在俄羅斯被捕　遭控「從事間諜活動」恐判20年

無人載具產業後勢看好　南台灣科技產業論壇聚焦無人機發展趨勢

解決蘆竹區交通瓶頸！　中正北路擴增雙向6車道及左轉專用道

邀男網友「燉飯」變「炒飯」　女控性侵：我是個隨便的人嗎？

錶展直擊／梵克雅寶花束座鐘開闔秀人氣高　香奈兒彗星、獅子領軍

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」：比風塵女還不如

登BBC談蔡英文見麥卡錫衝擊　陳以信：台宏斷交恐成骨牌效應

快訊／西部沿海1個月20具浮屍　監委葉大華、浦忠成申請自動調查

六福村員工截圖曝「狒狒脫逃黑歷史」　3年前精算就超過250隻

台中女騎士叭逆向車　駕駛不爽回頭罵「幹X娘」！她霸氣回嗆

生活熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

哪家連鎖店奶茶最好喝？內行推爆它

顏寬恒半價賤賣豪宅　現況曝光

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

被拒絕求婚「男友失聯半年」復合！4年後終極復仇

靠ChatGPT「2天狂賺21萬」　內行教9大關鍵

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

更多熱門

相關新聞

清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

清明首波車潮明湧現！國道3大地雷路段出爐　南部訂房率「飆8成」

清明5天連假將至，預估將湧現大量車潮，明天(3月31日)國道將出現首波車潮，國道有3大易塞路段，期中國5南下車潮將自上午9時湧現，預料要午夜才紓解，恐怕連塞15小時，根據統計，連假期間訂房以第二天最高，南部訂房率高達8成，宜花東也有7成，讓國道面臨龐大塞車壓力。

清明連假先濕後乾！收假日又變天

清明連假先濕後乾！收假日又變天

新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

新車星級評等！業代搶先曝光　消基會還原「神秘客」執行過程

首批新車安全星級評等出爐！2人氣車款奪5星　「得分卻比國外低」

首批新車安全星級評等出爐！2人氣車款奪5星　「得分卻比國外低」

清明連假返鄉潮　陳建仁指示落實交通疏運

清明連假返鄉潮　陳建仁指示落實交通疏運

關鍵字：

清明連假交通部陸海空疏運國道省道台鐵高鐵航空交通船離島

讀者迴響

熱門新聞

早就知道是六福村！他曝狒狒做了1反常行為

六福村慘了！15小時前發文曝光　網轟抵制

《PeakTime》他床上私照曝光　「明日花綺羅也在」網崩潰了

資深男星肝癌逝享壽60歲！新劇明天就要播

即期結緣蛋「一顆3元」！農委會：新鮮的比較好

老企業家愛上嫩妹！上床4次「暴瘦10公斤」

即／六福村認了「東非狒狒是我們的」

六福村黑歷史被挖　「埃及聖䴉」逃出繁衍萬隻

快訊／台中台灣大道房屋倒塌　3人受困搶救中

即／台中老屋倒塌活埋3人　1人救出無生命跡象

田馥甄深夜「突拋震撼彈」　曝光40歲重大宣布...粉一看全暴動！

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

妹子驚見LINE「主頁這串字消失」！代表被封鎖

新竹湖口站務員安撫狂勸　19歲女仍墜軌亡

六福村「5次說法」終認了狒狒　獵人反應曝光

更多

最夯影音

更多
王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤
駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

駕駛斑馬線上2度衝向嬰兒　爸媽秒拉車轉圈肉身護娃

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

遭救護車撞飛！重傷進加護　女騎士家屬控：紅燈未減速

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

叭逆向車被駕駛追趕狂罵　女騎士霸氣回：等罰單啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面