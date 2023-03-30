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嘉義交流道清明連假　「入口匝道儀控」不實施「高乘載」

▲▼ 嘉義市清明連假交通管制措施 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉義市清明連假交通管制措施 。（圖／嘉義市警局提供）

112年清明節連續假期將自4月1日起至4月5日止，共計5日，預期將湧現返鄉祭祖及旅遊人(車)潮，嘉義市警局特別針對南下、北上返鄉交通要道、嘉義火車前(後)站、外環道路世賢路段、北港路嘉義交流道周邊道路以及市區易雍塞路段中山路、垂楊路及吳鳳南(北)路等路段(口)，加強交通指揮疏導，以疏解返鄉祭祖及旅遊之人(車)潮。

▲▼ 嘉義市清明連假交通管制措施 。（圖／嘉義市警局提供）


112年清明連續假期，國道1號嘉義交流道僅實施「入口匝道儀控管制」，不實施「高乘載管制」措施，請駕駛人依匝道儀控號誌指示循序行駛，警方亦將同步加強交通疏導；為維護清明連假市(郊)區交通順暢，市警局疏導重點將著重於市立殯儀館聯絡道路(吳鳳南路、彌陀路及民生南路等）、墓園區（學府路及潭頂路）及圓福寺納骨塔(圓福街)等周邊道路，派員加強交通疏導工作。另將加強北港路及高鐵大道等聯外道路交通疏導，維持交通順暢。

▲▼ 嘉義市清明連假交通管制措施 。（圖／嘉義市警局提供）


局長陳炯旭提醒，連假期間民眾外出旅遊，務必遵守交通規則，耐心禮讓，並確實遵守酒後不開車，才能快快樂樂出門，平平安安回家；另於防疫期間應遵守中央流行疫情指揮中心政策，做好自身衛生管理，共同防範新型冠狀病毒傳播，以營造「全齡共享、世代宜居」安全幸福的嘉義市。

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