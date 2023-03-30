「費芯內鬥」結果出爐！徐巧芯全民調敗下陣　藍初選納黨員投票

▲費鴻泰、徐巧芯。（合成圖／記者湯興漢、陳家祥攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨北市黨部日前針對第一階段立委初選究竟採「三七比」還是「全民調」展開協調，第7選區議員徐巧芯與第8選區議員徐弘庭均主張全民調，但他們的對手立委費鴻費與立委賴士葆都要求維持「三七比」。由於第一次協調破局，北市黨部今（30）日召開委員會議投票決定，最後結果出爐，第7選區的松山信義區與第8選區的中正文山區確定採用「3/7」比，亦即3成黨員投票，7成民調。換言之，徐巧芯在與費鴻泰第一回合的交手中敗下陣來。

確定初選辦法後，由主席抽出黨員投票號次，第七選區（信義、南松山）1號徐巧芯、2號費鴻泰；第八選區（文山、南中正）1號賴士葆、2號徐弘庭；民調日期為4月16日至18日；黨員投票日為4月22日。

今天下午國民黨北市黨部委員在國民黨中央舉行委員會，有委員在會前受訪時坦言，「28日接到費鴻泰的電話」，表示這次選舉比較辛苦，雙方都是老黨員，希望可以支持他。

▲投票結果出爐，由黨員投票勝出。（圖／徐巧芯提供）

最後投票結果出爐，最終以41票黨員投票加全民調，對上9票全民調，決定松信選區與中正文山選區將納入黨員投票。對於結果，徐巧芯第一時間僅感嘆，「施壓關說勝利」。

另外，今天會議也進行號次抽籤，徐巧芯抽到1號，費鴻泰抽到2號。