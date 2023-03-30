徐巧芯哭哭！初選採3成黨員、7成民調　費鴻泰：一定當選立委

▲徐巧芯、費鴻泰。（圖／記者李毓康攝、蔣萬安辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委初選掀起世代交替之爭，被挑戰的費鴻泰、賴士葆均盼初選辦法採「三七制」，徐巧芯、徐弘庭則希望全民調，兩選區日前協調皆破局。台北市黨部今（30）日下午3點在黨中央舉行委員會，由委員投票決定第七、第八選區初選辦法，經由不記名投票，皆是「三七制」勝出。對此，費鴻泰表示，非常感謝，一定會在初選過程務實拜訪每一個人，讓總統當選、立委當選。

依國民黨黨內初選規定，有二人以上的選區，由參選人自行協調初選辦法，決定要採「三(黨員投票)、七(民調)制」或是全民調方式進行，3月28日舉行協調會，因協調不成，由市黨部召集委員會投票決定初選方式。投票結果下午4時10分許出爐，第七選區信義、南松山投票結果，41比9，多數贊成「三七制」，第八選區文山、南中正39比11，皆是三七制勝出。

對此結果，徐巧芯表示，不管決議為何，對於初選她都會參選到底，並將此視為重要的機會；費鴻泰則說，非常尊重台北市委員會最後決議，感謝他們讓初選辦法回到黨中央規定，讓黨章規定初選辦法受到重視，感謝且尊重委員，一定會在初選過程非常務實拜訪每一個人，讓總統當選、立委當選。