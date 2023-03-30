侯市府淪統戰教室？課程教材竟用簡體　環保局駁斥：教具從台南買的

▲簡體字教材滲透基層，民進黨轟侯市府淪中國統戰教室。（圖／民進黨提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨發言人、新北市議員卓冠廷30日控訴，新北市政府斥資新台幣510萬元辦理環境公民教育推廣計劃，但在培訓基層里長的課程裡，竟然使用簡體字教材、淘寶網購買來的教具，質疑新北市長侯友宜市府團隊使用簡體字手冊。對此，環保局澄清，購買教具費用為新台幣9975元，經查計劃執行廠商並非從淘寶購買，而是向台南的廠商購買。

民進黨指出，無黨籍立委高金素梅兩周前才在立法院質詢簡報檔使用簡體字，用中華人民共和國的官方文書標準字來質詢中華民國行政院長，現在簡體字的教材，更直接進到侯市府內部課程，滲透進基層，有夠離譜，侯友宜應出面說清楚。

對此，環保局簡任技正許銘志表示，風車教具並無資訊安全問題，且也非行政院規範的限制使用危害國家資通安全產品清單項目，請議員勿看到黑影就開槍，隨意抹紅，任意栽贓，使地方動輒得咎。

許銘志強調，本堂課共133位里長參加，購買教具費用為新台幣9975元，係由計畫執行廠商依合約規定辦理，相關教具並未限制採購對象及產品產地，經查計劃執行廠商並非從淘寶購買，而是向台南的廠商購買。

環保局指出，因未詳查教具內組裝說明書為簡體文字，倘使學員閱讀困難，將重新翻譯為繁體圖示組裝說明書，未來培訓課程將避免類此情事發生，以利學員吸收理解。

環保局強調，相關教具無涉資訊安全問題，也非行政院規範的限制使用危害國家資通安全產品清單項目，若仍有疑慮，請議員建議中央制訂公部門禁用大陸產品清單，使地方得以遵行。



