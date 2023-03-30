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國民黨2024總統內參民調納韓國瑜　趙少康：我樂觀其成

▲黃健庭會談黨內總統徵召，趙少康會後轉述受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃健庭會談黨內總統徵召，趙少康會後轉述受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨啟動2024總統人選徵召程序，國民黨秘書長黃健庭先後安排會面新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等人會面。目前傳出國民黨2024內參民調將納入前高雄市長韓國瑜，對此，有意參選總統的中廣董事長趙少康今（30）日表示，內參要放誰都很好啦！黨裡面還是很多韓國瑜的支持者，自己樂觀其成。

國民黨2024總統人選將採徵召代替初選，黨中央啟動徵詢，近期開始會見可能參選人，據了解，國民黨內參民調除了納入呼聲最高的新北市長侯友宜，以及不少人力拱的郭台銘，也將納入高雄市前市長韓國瑜，黨務人士透露，除了顧及韓粉心情、鞏固黨內挺韓勢力，也是為避免黨中央招致不公平的罵名。

黃健庭今日上午赴中廣公司會見趙少康，就2024總統提名徵詢趙少康的意見。與此同時，今傳出國民黨內的總統徵召內參民調，將納入韓國瑜，被認為國民黨中央為了顧及「韓粉」心情，拚鞏固黨內挺韓勢力。

趙少康受訪時說，自己一向主張初選，在新黨時就是如此，也重視黨員意見，既然黨決定徵召，要徵召侯友宜，就要趁早，現在民調已經下滑了，不能再拖，事不宜遲；現在不徵召還要拖到兩三個月後，民調不是更往下走嗎？趙少康指出，如果還要拖兩三個月，那建議北中南辦三場辯論會，讓民眾知道為什麼要選這個人當總統。

趙少康指出，黃健庭只是告訴他黨部希望採取徵召，以及為什麼希望徵召；至於是否有談到徵召辦法及時程，趙少康表示，沒有，自己只建議要徵召就快，不要拖。

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