2024辯論「我來辦」　趙少康：邀侯友宜、柯文哲、郭台銘、韓國瑜

▲黃健庭會談黨內總統徵召，趙少康會後轉述受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨日前宣布黨內總統人選採徵召方式，國民黨祕書長黃健庭24日率先與早已宣布有意參選總統的孫文學校總校長張亞中會面，今（30）日則與中廣董事長趙少康相談。趙少康會後表示，自己一再強調要辦初選，必須來個政策大辯論，這樣才是尊重黨員，假設還要拖到六月，那黨中央不願辦辯論，「我中廣來辦！」「我到時候請王建煊、柯文哲、張亞中、侯友宜，甚至韓國瑜大家一起來，前總統馬英九也可以，有興趣的就來，」

國民黨在22日的中常會上定調，將採徵召的方式提名總統參選人。趙少康今日中午受訪時透露與黃健庭相談過程，自己並沒有感受到被「勸退」，但黨中央卻依然很堅持要用「徵召」方式，趙少康直言，「我覺得要徵召早就該徵召，在新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘民調很強時就該徵召，拖到現在民調已經掉下來，不能再拖！」

▲黃健庭與趙少康會談黨內總統徵召。（圖／記者林敬旻攝）

趙少康表示，要徵召就立刻徵召，還要觀察什麼？那要觀察的話就辦政見辯論會，反正到大選也要講，「這樣我就參加，你不辦我來辦！中廣也可以辦啦！我到時候請王建煊、柯文哲、張亞中、侯友宜，甚至韓國瑜大家一起來，前總統馬英九也可以，有興趣的就來，」到底對國家未來願景是什麼？避免兩岸的戰爭，就是那麼簡單，要徵召就現在徵召！