4／15～16新北市美術館戶外園區開放　許富凱獻出美術館處女秀、白安要讓大家聽到「美術館般的我」

▲新北市美術館將於四月起舉辦一連串的「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動。



圖、文／寬寬整合行銷

新北市美術館將於四月起舉辦一連串的「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動，首部曲為4/15、16舉辦的「遇見新美」，融合多元美聲、超強卡司，接連二天的草地音樂演唱會將呈現新北多元族群融合樣貌，除了邀請數十家特色市集攤位共慶，還將發放開園限定好禮，邀請大家一同來到位於鶯歌的新北市美術館戶外園區度過悠閒的假日午後。

▲金曲獎最佳台語男歌手許富凱。



金曲獎最佳台語男歌手許富凱將擔任兩日活動的總壓軸演出，預計會帶來一連串的經典歌曲，而曾在高雄與長榮交響樂團合作演出備受好評的他，這次也將與新北市交響樂團合作，期待能再度帶給觀眾一場聽覺饗宴，此外，這也是他在美術館演唱的處女秀，直呼非常期待。

許富凱分享自己平時也會去看展：「工作空檔放假時，我會自己一個人去看展，如果當天遇到好天氣心情會加倍美好，現在在新北又多一個可看展放鬆的地方，希望開園後喜愛看展的朋友們一起來。」表示屆時自己會用音樂及歌聲一起迎接陽光與花香，希望帶給觀眾溫暖幸福感受。

▲創作女聲白安。



而創作女聲白安也受邀於4/15演出，平常有空也喜歡去看展覽的她，儘管行程滿檔還是特別空出時間參與這場活動，更透露會帶來比較特別的歌單：「因為我覺得美術館是一個很特別的場域、很有美感的地方，我應該會挑選一些比較酷一點、有趣一點的歌，也希望讓大家聽到『美術館般的我』。」

雖然新北市美術館尚在興建、籌備中，但為了讓社會大眾及早認識美術館，特別先行對外開放第一期戶外園區，為開館暖身，並舉辦一連串的「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動，4/15、16將由多位強力卡司帶來連續兩天的精彩節目，卡司名單陸續公開，跨世代、跨族群的多元音樂一次呈現，請大家多多期待。