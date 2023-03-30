曝退將出席中共「兩岸抗戰史研討會」　蔡明彥：以學術交流規避法規

▲國安局長蔡明彥30日外委會答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九3月27日至4月7日到中國祭祖並進行學術交流，民進黨立委羅致政關注中共的滲透是否包含「馬英九模式」，也就是兩黨或兩岸是否「共寫抗戰史」。國安局長蔡明彥今（30日）指出，中共24日召開「兩岸抗戰史研討會」，且我國有退將參與，是用學術交流模式規避《兩岸關係條例》與《國家機密保護法》。

蔡明彥30日上午赴立法院外交國防委員會進行「國家情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。面對羅致政質詢48名退將捲入共諜案，蔡明彥表示，國安局認為中共的滲透是全面性的，不止將級軍官，各種基層軍官，中共都在接觸；中共的運作模式，是常常透過台灣相關代理人，可能是政治人物、退役軍官等吸收軍中同袍。

羅致政詢問，國安局有掌握中共滲透、拉攏模式，那有沒有「馬英九模式」？所謂的馬英九模式，就是兩黨或兩岸「共寫抗戰史」。蔡明彥說，馬英九訪中過程中，中共有提出這個說法，且3月24日有召開兩岸抗戰史研討會。

羅致政追問「抗戰史會不會找這些退將去？」蔡明彥回應，上述兩岸抗戰史研討會有退將參加，是透過學術交流規避《兩岸關係條例》與《國家機密保護法》；針對這部分，國安局跟國防部軍情局、政戰局、退輔會保持密切聯繫，積極說服退將不該常跑中國。

民進黨立委蔡適應質詢時，則問幾位退將出席兩岸抗戰史研討會？蔡明彥回應，台灣去的有20幾位，這之中包含退將。蔡適應追問，是自費參加還是接受招待？蔡明彥說，國安局會再了解。