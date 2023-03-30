顧立雄坐鎮國內「看家」　郭正亮揭內幕：蔡英文擔心出事

▲國安會秘書長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

總統蔡英文睽違3年展開民主共榮夥伴之旅，為期10天將出訪中美洲，行程過境美國紐約以及洛杉磯，並傳出在美國過境期間將會見美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。不過，針對國安會祕書長顧立雄坐鎮國內「看家」，前立委郭正亮29日表示，「這也意味著蔡英文擔心會出事，大陸如果做動作，坦白講這兩年來最清楚狀況的就是顧立雄。」

郭正亮在節目《大新聞大爆卦》中表示，留守、看家的第三順位是行政院長、第二順位是副總統，沒有說誰第二大，但大家就是會想到賴清德，但國安事務最具體的情況，顧立雄一定比賴清德更進入狀況，「事實上國安會如果是重要的會議，賴清德也是有參加，可是細節他不可能都知道，公文不會經過他。」

郭正亮指出，以前是前總統府秘書長李大維處理外交、顧立雄處理軍情，現在李大維不在了，變成總統府秘書長林佳龍，但林佳龍要跟著去美國，兩個人總要有一個人留在台灣，而林佳龍才剛擔任總統府秘書長，當然就是顧立雄。

郭正亮強調，「這也意味著蔡英文擔心會出事，你怎麼知道大陸不會做動作？大陸如果做動作，坦白講這兩年來最清楚狀況的就是顧立雄，不然還有誰？這也是最現實狀況。」

郭正亮認為，蔡英文的個性是蠻小心謹慎的，所以她的稿不會出格，但龐培歐跟麥卡錫到底會講什麼沒人知道，那大陸是在乎美國對台灣的待遇、態度及定位，由於是共和黨主導的場，民主黨官員大概也不想去，「我們這邊也不知道龐培歐會怎麼弄，所以顧立雄你在家看著，萬一有意外你總是要處理。」