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顏寬恒交保候傳　柯志恩批：不符比例原則！怎有逃亡嫌疑？

▲▼前國民黨立委顏寬恆。（圖／記者湯興漢攝）

▲前國民黨立委顏寬恒。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

前立委顏寬恒22日登記完2024國民黨立委初選，28日被台中地檢署以偽造文書、竊佔公有地等罪嫌，諭令顏氏夫妻各以1000萬元、500萬元交保候傳。對此，國民黨智庫執行長柯志恩30日表示，檢調試圖以高達共1500萬元的高額交保金，營造夫妻二人有重大嫌疑及逃亡之虞的形象，根本不符比例原則，況且以顏家的聲望以及剛登記參選的情況來看，「他怎可能有逃亡嫌疑？」

顏寬恒22日才完成2024立委大選黨內初選登記，卻在昨晚遭台中地檢署兵分多路大舉搜索，並以涉犯竊佔公有地、偽造文書罪嫌逮捕顏寬恒及其妻子陳麗玲，最後分別以1千萬元、5百萬元交保候傳。消息傳出後，顏寬恒發表聲明，澄清他和妻子沒有任何違法，並指檢調偵辦本案的強度和交保的金額，顯然不符比例原則，痛斥「這就是一件政治司法案件！司法豈能為政治操作利用？」

對此，柯志恩表示，她認識顏寬恒多年，他始終是一位有義氣且貼心照顧人的朋友，在立法院期間，只要標哥水餃出新口味，他總是第一時間親自分送給大家吃。每年大甲媽祖繞境，他也會熱情邀約大家，「而讓我印象最深刻的就是在高雄選舉期間，他親自南下帶來媽祖的祈福餅乾給我吃，至今仍感動不已。」

柯志恩說，她對檢調因陳年舊案等理由，大動作搜索顏寬恒住處，並將他與家人帶回偵訊而感到不平。特別是檢調試圖以高達共1500萬元的高額交保金，營造夫妻二人有重大嫌疑及逃亡之虞的形象，根本不符比例原則。參照過去類似的案例，前檢察官說交保金少個「零」都不為過，況且以顏家的聲望以及剛登記參選的情況，「他怎可能有逃亡嫌疑？」

柯志恩批評，上次台中立委補選時，對手透過府院黨、政論節目及網軍的力量，每天對他鋪天蓋地的攻擊與抹黑，讓他與家人承受極大的委屈與傷害。她質疑，如果顏寬恒真的有重大嫌疑，選舉結束就應該偵查，把這個案件做個了結，為何拖到這個時間點來處理？

柯志恩強調，顏寬恒才剛登記完立委初選，便遭受如此對待，政治操作斧鑿斑斑，令人感嘆台灣民主走到今天，真的有變得更好嗎？民進黨若對連任沒信心，可以換更強的人來競選，沒必要連對手報名參賽都要處處掣肘。她也呼籲顏寬恒，面對不合理的對待，更要奮力的抵抗。

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