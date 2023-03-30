馬英九訪陸促兩岸破冰？　郭正亮曝關鍵：寄望在國民黨「這2人」

▲馬英九訪陸一舉一動皆備受外界關注。（圖／前總統馬英九辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九27日赴陸開啟「和平祭祖之旅」，他28日前往南京中山陵拜謁國父孫中山時，題字「「和平奮鬥，振興中華」，在公開發表談話的內容當中也提到「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」，此舉讓外界猜測是否能促進兩岸破冰。對此，前立委郭正亮29日就指出關鍵，「不是馬英九決定的，不要寄望民進黨，要寄望國民黨的總統候選人跟黨主席朱立倫怎麼接這個球。」

郭正亮29日在節目《綠也掀桌》中表示，馬英九不是現任的黨公職，所以馬英九不能處理政策，但馬英九在處理「身分認同」還有「歷史認同」。他指出，「身分認同」的部分就是馬英九講出「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」；「歷史認同」就是馬英九親自走訪大陸，他笑稱「這一趟是馬英九懺悔之旅」，因為馬英九沒有處理到歷史課綱，所以親自走一趟「歷史」，告訴年輕人莫忘歷史。

針對馬英九訪陸能否讓兩岸關係破冰，郭正亮再次強調，因為馬英九不是現任黨公職，所以後續要看國民黨的總統候選人跟黨主席如何「接球」，所以能否破冰、春暖花開，不是馬英九決定的，他也直言，「你不要寄望民進黨，要寄望國民黨的總統候選人跟黨主席朱立倫怎麼接這個球。」