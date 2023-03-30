最大獎500萬、休旅車！拿200元北市發票就能抽獎　4月17日開放登錄

▲蔣萬安出席「Let`s 購台北 消費歡樂送」記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

全民普發6000元現金於22日開放網路登記，最快於4月6日開始發放，台北市長蔣萬安30日宣布北市6000元加碼方案，將於4月17日起開放在活動官網登錄發票，總獎項價值2200萬以上，除了週週抽iPhone、月月抽100萬、百萬汽車之外，最後還會總抽500萬元、休旅車獎項。

蔣萬安30日上午出席「Let's 購台北 消費歡樂送」記者會，活動自4月1日起至5月31日期間，民眾於台北市任一店家單筆消費滿200元，即可獲得一次抽獎機會，並參加登錄發票抽獎活動，預計4月17日起於活動官網開放登錄發票、收據，總獎項價值2200萬以上，最大獎為500萬現金。

除百萬現金外，還有高級汽車、黃金、筆電、iPhone14及智能家電等多項好禮，為讓民眾消費有多重中獎機會，特別規劃週週抽黃金1兩、iPhone14，月月抽100萬現金、百萬汽車，並於最後總抽500萬現金與休旅車，另外還有學生加碼抽Apple系列全餐（iPad、iPhone、Air pods、Mac）、母親節感恩抽（Ps5、Apple Watch），登錄越多機會越多。

另外，不只抽獎活動，同時攜手北市商家推出五大「購」優惠，包括「電子支付10%回饋」、「百家旅館住宿優惠」、「藝文活動滿千抽千」、「運動場館放大券」及「原民客庄商品滿額贈」等好康。

「電子支付10%回饋」部分，民眾透過悠遊付、LINE Pay及街口支付等3家電子支付，自4月1起至指定1.3萬家餐飲店家消費，提供每筆消費10%回饋，每筆回饋上限100元，每人回饋上限總額500元，總回饋金額近千萬；同時整合12處攤集場自治會，陸續於4月至6月間辦理民眾消費優惠活動。

「百家旅館住宿優惠」方面，邀集北市逾百家旅館、22處熱門景點、雙層觀光巴士及雙層餐車共同來響應，於合作旅館、熱門景點打卡即可享多樣優惠和好禮，最低4晚6000元起；4到6月雙層觀光巴士及雙層餐車搭配兒童節、母親節和端午節推出限時優惠方案。

「藝文活動滿千抽千」方案，民眾於4月1日至5月31日活動期間購買北市公／民營藝文場館的表演藝術節目票券，消費滿1000元，即可自台北通登記參加1000元藝文獎金抽獎活動，活動將抽出300名幸運得主；而北市府所轄27處藝文場館皆享票券折扣及優惠贈品等多優惠。

「運動場館放大券」則為北市17家運動場館，一同推出「168運動促銷方案」，每1位民眾只要消費6000元購買指定課程或項目，即可享有價值8000元以上商品或服務。

而「原民客庄商品滿額贈」則由「台北客庄小禾埕市集」推出限量大小福袋，且消費不限金額填問卷；「原樂好市－原風禮讚」活動於「太原廳舍」及「原樂好市─原民主題選品店」消費滿額送，買1500送250等值產品、買3000送600、買6000送1200。