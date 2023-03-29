士林到內科只需12分鐘！政院核定捷運東環段　北市拚2年內動工

▲環狀線。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府一直積極爭取的捷運東環段於29日獲行政院正式核定，捷運局表示，東環段串聯4條捷運路線，不僅可紓解內科聯外交通瓶頸，分擔文湖線最大站間運量約15%，完工通車後如由象山站至內湖科學園區可由32分鐘縮短為14分鐘，士林站至內湖科學園區可由39分鐘縮短為12分鐘，並承諾會努力縮短行政審查流程，讓工程2年內動工。

台北捷運局表示，東環段全長約13.25公里，總經費1024.86億元，共設10座地下車站，預計9年半完工，將採用與環狀線第一階段系統相容的鋼軌鋼輪中運量全自動無人駕駛系統。

捷運局說明，東環段路線起自環狀線北環段劍南路站後尾軌，經敬業三路、沿樂群二路後轉進瑞光路，於瑞光公宅後，西轉進陽光街321巷，通過國1後進入舊宗路，經成美橋、南港路至松山新店線松山站（台鐵松山車站），後經松山路行經板南線永春站、沿松德路後轉松德路168巷經興雅國中與博愛國小後，轉至松仁路抵達淡水信義線象山站，再續往南行通過國3甲萬芳交流道後，穿越景美溪至新光路下方與環狀線南環段動物園站銜接。

捷運局指出，東環段完工後與興建中的南北環段，及已營運的環狀線第一階段，構成首都環狀線，共有14座車站可直接與捷運、輕軌、臺鐵及高鐵交會轉乘，串連16條輻射軌道路線；環型路網再加上目前興建中的信義線東延段、萬大線等，10年後台北捷運路網可達到210.4公里及182站以上，將大幅提升雙北運輸效能。

捷運局說，將遵照行政院指示，精進捷運東環段計畫期程管控，儘量縮短施工時程、儘早提供捷運服務；今日獲行政院核定後，將正式啟動細部設計、用地取得及發包施工等相關作業，工程雖有一定工期，但會努力縮短行政審查流程，讓工程2年內動工，而東環段於設計階段將會研擬完善周延的交維計畫，以減輕對內湖交通的衝擊。