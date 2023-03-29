黃珊珊「社會賢達」入列！民眾黨選決會名單出爐　4／3討論立委提名

▲柯文哲、黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨29日召開中央委員會，並於會中通過「選舉決策委員會」成員名單，除了黨主席柯文哲、秘書長周台竹2位當然委員以外，指定委員包括新竹市長高虹安、民眾黨立法院黨團總召邱臣遠，而仍具有親民黨籍的前台北市副市長黃珊珊則以「社會賢達」入列，預計4月3日召開首次會議，討論總統、立委提名人選與時程。

民眾黨29日表示，今於中央委員會會中通過「選舉決策委員會」成員名單，選決會將主責總統、立委提名人選與時程等相關作業，預計4月3日將召開首次會議；會中也通過「黨公職赴大陸地區準則」，針對黨公職人員未來「以黨名義」赴中國大陸制定條款，並於即日起實施。

民眾黨提及，「黨公職人員赴大陸地區準則」規範一級主管以上黨務人員（含副主任）、直屬委員會主委，及擔任黨公職及縣市首長之黨員，以黨名義赴大陸地區，必須一週前向黨中央提出申請及報准，核准即可前往；未報准者，黨職人員赴陸不得「以黨名義」及職銜，依違反黨紀處分及相關規定辦理。

民眾黨選舉決策委員會名單，2名當然委員為柯文哲、周台竹，8名指定委員為高虹安、邱臣遠、指定中央委員林富男、台大醫院乳房醫學中心主治醫師張金堅、宜蘭縣黨部主委李偉華、民眾黨黨代表張清俊，以及用「社會賢達」身份加入的黃珊珊、柯文哲辦公室特聘顧問林有志。

關於民眾黨首次選決會討論重點，據了解，將討論到5名現任不分區立委邱臣遠、賴香伶、張其祿、吳欣盈、陳琬惠，以及前立委蔡壁如要投入的區域選區，不過讓6人投入區域立委選舉僅為柯文哲個人意願，4月3日選決會能否定案，仍有待討論。