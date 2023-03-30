LIVE／拿200元抽百萬現金+五大「購」優惠　蔣萬安公布6000元加碼

記者袁茵／台北報導

全民普發6000元現金於22日開放網路登記，最快於4月6日開始發放，不少業者紛紛祭出加碼優惠，台北市政府也於30日正式召開「Let's 購台北 消費歡樂送」記者會，由台北市長蔣萬安宣布北市6000元加碼方案，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

據了解，針對6000元加碼議題，北市府歷經2個多月的討論，已從原訂4局處加碼活動，擴增成為8個局處，除了原有的產發局、商業處、文化局、觀傳局、體育局外，另外再新增市場處、客委會和原民會，並透過不同面向的促銷方案，盼激起市民拿到6000元現金後的消費動力。

關於細部項目，小從體育局的12區市民運動中心促銷優惠、文化局藝文場館門票折扣、觀傳局住宿優惠，大到產發局舉辦的抽獎活動，與過往柯市府推出的「台北購起來」相似，只要持台北市開立的發票、收據，且達到金額200元或以上，就能夠登錄上網頁，並擁有1次抽獎機會，期程為4月初至5月底共計2個月，獎項除了汽車外，還有百萬元現金，而抽獎系統預計4月中旬上路。

而根據台北市政府規劃，蔣萬安於30日上午9時在市府召開「Let's 購台北 消費歡樂送」記者會，除了推出抽百萬現金大獎活動外，還有「五大『購』優惠」，包含電子支付10%回饋、百家旅館住宿優惠和藝文、運動場館折扣促銷等好康，邀請全台民眾一起樂遊台北市。

▼台北市長蔣萬安。（資料圖／記者袁茵攝）