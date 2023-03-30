逼媳婦借100萬「給小姑開店」！婆婆遭拒氣炸：一家人這麼小氣？

▲婆婆要求媳婦到銀行幫忙簽名，好讓小姑能借出100萬來開店。（示意圖／資料照）



網搜小組／柯振中報導

結婚是2個家庭的結合，如果相處節奏沒有掌握好，恐怕時常產生摩擦。一名女子被婆婆要求到銀行貸款100萬元，理由是要給小姑創業的資金，豈料拒絕後，竟遭婆婆狂酸「為何一家人要如此小氣」，傻眼經歷曝光後，引起許多媳婦共鳴。

這名女子在「毒姑九賤婆媳討論區」分享，婆家人銀行信用不良，因此沒有辦法貸款，日前婆婆突然找來，希望兒子、媳婦能幫忙到銀行貸款100萬元，讓小姑能夠加盟飲料店、創業當老闆。

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▼婆婆要求兒子、媳婦幫小姑借錢，好讓小姑能夠開間飲料店、自己當老闆。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



不過，媳婦認為風險太大，於是出言拒絕，沒想到婆婆大發雷霆，明明只是希望兒子、媳婦能到銀行簽名，又不是直接借錢，為何一家人要這麼小氣，對於媳婦的作法十分不諒解。

不少兒媳婦看完這篇貼文，同樣不解婆家的做法，於是出言建議，「信用不良就是前科，別為這種人做保，人呆是為保啊」、「婆婆有棺材本賠嗎？有的話再來談」、「沒錢開什麼店啊！有本事婆婆自己簽啊！到時還不了錢又是妳們夫妻兩的事情了」、「那就更不行了，信用不良代表這個人人品有問題」、「簽名下去，錢就是妳要繳的，阿呆才簽名」、「既然只是簽個名，身為媽媽的怎麼不去」、「不要簽，婆婆自己去貸款給她女兒，畢竟是小姑的媽媽，通常這個時候，承認媳婦是外人，不適合簽。」