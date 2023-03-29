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4.6兆元歐洲史上最大騙稅案！　法檢突襲搜索5家銀行

▲法國興業銀行遭檢調搜索。（圖／路透）

▲法國興業銀行遭檢調搜索。（圖／路透）

文／中央社巴黎28日綜合外電報導

法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，今天突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4.6兆元）。

法新社報導，法國金融檢察官辦公室在聲明中說，約有150名法國檢調人員連同6名德國檢察官，在巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯（La Defense）執行搜索。

聲明表示，檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，啟動5件初步調查，並於今天發動搜索。檢方強調，搜索行動「須耗時數月準備」。

法國興業銀行（Societe Generale）的一名發言人對法新社證實該行遭到搜索，但是他表示他不知道原因為何。

據法國「世界報」（Le Monde）報導，今天遭到搜索的還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。

一群歐洲新聞媒體2018年公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files）的稅務詐欺調查報告；這群媒體2021年又報導，疑似犯行牽涉長達20年之久，涉案金額高達1400億歐元（約新台幣4兆6000億元）。

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