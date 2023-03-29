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台鐵停駛危機再起！協商卡關　工會51勞動節不排除「不出勤」抗爭

▲▼台鐵,員工,台鐵員工,列車長。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵工會不排除五一勞動節再發起不出勤行動。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資爭議再起，台鐵明年元旦公司化前夕，行政院主計總處不同意台鐵採3塊土地償還1600多億元歷史債務，導致雙方協商再觸礁，台鐵企業工會預計今下午2點召開擴大理事會，研議政府4月中前無正面回應，五一勞動節擬再發起「不出勤」不加班行動，重演去年五一火車停駛陳抗。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，針對台鐵公司化償債基金和土地資產問題，過往台鐵工會與台鐵、交通部達成共識，將以精華地段三塊土地作為償債基金，主計總處認為3塊土地不足，想要20年內償還歷史債務1600多億，但日本國鐵民營化，經歷30多年才償還歷史債務3分之1，為何要求台鐵20年內就要清還完畢，打算要多拿台鐵土地，全盤否認過往共識。

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陳世杰表示，這三土地償債基金可設定償還50年或100年，但主計總處認為不行，但工會這點不可能讓步，工會將於下午2點召開擴大理事會，若政府不好好處理，不排除發起抗爭。

陳世杰表示，清明連假屬重大民俗節慶，工會不會在清明連假發起抗爭，但若工會理事會決議通過，政府在4月中前沒有解決和正面回應，去年五一勞動節曾發起不加班行動，今年五一剛好滿周年，不排除再度發起不加班行動。

台鐵企業工會秘書吳長智則表示，行政院主計處聲稱台鐵3塊土地償還債務不夠，交通部長王國材曾說過償還期限50年或100年都可以，但所有協商結果，交通部長根本無法掌控。

吳長智指出，主計總處推動會報中，要求台鐵20年內要償還歷史債務1600億元，3塊土地不夠要台鐵自己想辦法，等於要台鐵公司一開門就虧錢，主計總處的堅持令人感覺要讓台鐵公司直接倒閉，土地直接回歸政府，他們就是想要台鐵的土地，公司化是大騙局，工會不排除五一勞動節發起陳抗，下午理事會將討論。
 

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