51台鐵罷駛恐重演！公司化協商觸礁　交長喊話「一起努力解決」

▲交通部長王國材喊話台鐵工會一起努力解決爭議。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

台鐵明(113)年元旦公司化前夕，勞資爭議再起，行政院主計總處不同意台鐵採3塊土地償還1600多億元歷史債務，台鐵企業工會不排除五一勞動節再發起「不出勤」不加班行動，去年五一火車停駛危機恐再重演。交通部長王國材今受訪時對工會喊話「已在公司化最後一哩路，一起努力解決，迎接下階段台鐵」。

台鐵明年元旦將公司化，15項子法協商僅剩最後一項仍卡關，原規劃台鐵將移撥3塊精華地段土地成立償債基金，償還1600億元歷史債務，未料行政院主計總處不同意，認為20年內要償還1600億元，僅有3塊土地資產不足，台鐵工會則反對增加提撥土地，認為可採延長償還期限解決。

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不滿過往共識遭推翻，台鐵工會不排除再發起陳抗，今(29日)下午2點將召開擴大理事會，研商五一勞動節發起不加班不出勤行動，預計今下午3點召開記者會陳抗流程與行動規模。

對此，交通部長王國材今受訪時表示，這段時間與工會溝通順暢，留下一個資產放到償債基金的課題，他已經請台鐵局長跟台鐵工會再溝通一下。

王國材也向台鐵企業工會喊話：「我們已經在公司化最後一哩路，如果還有爭議課題，就一起努力把它解決，明年1月1日要公司化了，大家一起迎接下一階段的台鐵。」