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獨／全國最大儲能場案逆轉！遷離鳳山牛稠埔住宅區　關鍵人物曝光

▲趙志成里長代表鳳山區鎮北等里至經發局遞送聯合建議書 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲趙志成里長代表鳳山區鎮北等里至經發局遞送聯合建議書 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

鳳山牛潮埔儲能場案，昨（28）日在高雄市長陳其邁親自主持的市政會議中通過的併網型儲能系統設置審查要點後，正式劃下句點。依據要點並考量當地人口稠密性及未來區域經濟發展等因素，因不符審查要點之規定，請業者另尋他地。市府也重申立場就是與市民站在一起、全力為市民把關。

據了解，本月初陳其邁率高市府跨局處團隊赴日招商考察前夕，臉書湧入大批鳳山區鎮北里民陳情，希望市府能夠介入三地能源於鳳山高旗工家校址開發的牛稠埔儲能電場設置案，陳其邁即在群組叮嚀相關局處要做好準備工作與資料。

出訪當日即為儲能案場的說明會，地方不分藍綠議員皆到場關心，現場更是募集數千份連署書。陳其邁當機立斷下令經發局長廖泰翔將機票改期，市民優先、出訪其次，赴說明會現場並立刻與經濟部建立專案溝通窗口，市長甚至持續以網路緊盯說明會狀況，即使人在空中仍心繫市政。

知情人士透露，儲能案場的相關法規都是由中央訂定權管，地方尚無法源與主責單位，一時之間很難介入，加上本案產權明確、申請流程也都經過既有程序，很難有轉圜空間。即使如此，陳其邁在第一時間立刻定調本案就是「與市民站在一起」直到最後一刻的態度也是始終如一。

綠營人士表示，起初難免會對市長的判斷存疑，面對這樣艱困的情境與壓力，全國沒有幾個首長有這樣的高度來定調。從最後的雙贏結果往前回顧，陳其邁第一時間的判斷最為關鍵：一肩扛下並堅持找到解決方式，尤其是高效率訂出要點，明定地方的主責機關並建立完整機制，「把沒人扛的責任都扛下來」，也展現他緊緊緊的做事風格，在短短一個月不到就完成行政程序並與業者、地方成功協調，獲得藍綠議員共同讚賞，該案場所在地鎮北里里長更是大讚市長聽民意接地氣，永遠支持陳其邁。

知情人士說明，決策過程艱困的地方在於時間有限而壓力極大，加上中央、地方、業者、法規都必須同步進行，不論哪一方面，市長定調方向後隨即指示最適當的人選處理關鍵議題，積極進行地方溝通、並統合相關局處進行法規研議、由經發局廖泰翔局長負責與里長及業者討論替代方案、穿針引線。市府精準的決策以及積極溝通展現的誠意，成功地讓政策配套更加完善，也將全國最大的儲能場案遷址，創造雙贏。

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