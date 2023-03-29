怕成罰跪學校2.0？高雄415國二生露營「遇2巧合」　緊急喊卡

▲高雄小五生日前參加露營卻被輔導員罰跪，衍生一連串風波。（圖為學生合照，非下跪畫面／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所國小五年級生參加露營活動，遭活動輔導員要求罰跪，事後不僅校長下台負責，該名輔導員也被廠商開除，露營場地更被揪出是不合法開設。罰跪風波越演越烈，今(29日)就有另所國中也要參加同廠商承攬的台南烏樹林糖廠露營活動，不過校方發現該場地無使用執照，評估後臨時取消並延後辦理。

鳳山區一所國中原訂今(29日)要帶415名國二學生前往台南烏樹林糖廠露營區進行3天2夜露營校外教學活動，經過審慎評估，昨日晚間臨時通知各班導師，轉告班級學生「校外露營取消」，讓學生非常失落。

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▲高雄國中生原本今天要到烏樹林休閒園區校外教學，但場地疑不合格，活動急喊卡。（圖／翻攝自烏樹林休閒園區）

校方表示，上周高雄一所明星小學爆出露營罰跪風波，經查，該所國小辦理活動的廠商與校方此次承攬廠商是同一家；而後續又被揭露，國小團的露營場地是不合法，因此校方到交通部觀光局查詢合法露營地，發現烏樹林糖廠露營區不在合法名單內。

校方坦言，之前場勘時覺得場地不錯，營地雖然有提出過去曾向農業局申請的資料，但是考量仍是無照的露營場地，為求謹慎、確保學生活動安全，因此向家長會、教育局報備，決定先行取消、暫緩辦理。

教育局表示，經學校評估，學生營養午餐供應情形及課程安排事宜都能妥處，與教育局研商後，校方決定取消這次的露營活動。雖然深夜臨時取消，讓學生感到很失落，因此家長會今日早上也買了餅乾、飲料到各班級安撫學生情緒。

▲▼小五生參加的露營團，場地經查是不合格。（圖／記者許宥孺翻攝）

校方表示，臨時取消也是百般無奈，「但不是說辦就辦，喊停就停」，學生的安全仍是第一，經過通知廠商、遊覽車等單位，也要向教育局報備，同時還要就契約內容走，不過還好廠商能理解，也尊重校方的決定，不就合約履行內容進一步爭執。

校方說，其實該家廠商與學校有多次合作，過去履約績效不錯，學校的案子他們標過好幾次，對於這次臨時喊卡，廠商也願意調整合約內容，未來還會開協商會進一步討論。