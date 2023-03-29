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基層月領4萬是基本！連鎖中醫校園搶人　年年調薪、每季25%分紅

▲診助人員耐心的服務患者。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲連鎖馬光中醫診所開出逾百名職缺，基層員工月薪4萬不是夢。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到新冠肺炎影響，國人開始注重中醫調理養生，也讓中醫診所急需相關人才。國內連鎖中醫集團近日將前進校園搶人才，旗下17家院所將釋出逾百名職缺，不僅起薪優於一般診所，年年還調薪5-7%，加上每季25%分紅，「基層員工月領4萬元以上是基本」。

隨著畢業季到來，不少企業都準備前進校園搶這批即將畢業的生力軍。全台擁有17家院所的連鎖中醫集團「馬光醫療網」，今年預計要在全台各地再開幕5家診所，因此求才若渴，已早早規畫要前進校園做人才招募活動。

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▲同學們都很踴躍地前往馬光的攤位了解徵才訊息。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馬光中醫前進校園徵才，同學們都很踴躍地了解徵才訊息。（圖／記者許宥孺翻攝）

馬光醫療網這次校園招募活動，旗下全部院所總計釋出超過百個職缺，預計招募護理人員起薪33K、診助人員及顧客服務專員CRM起薪31K的薪資條件，而值得注意的是，「今年4月起預計每月還會調薪2000元」。

馬光醫療網指出，集團一直以「善待員工」為最主要核心價值之一，因此不僅採取年年調薪5-7%，除了年終之外，每季還有25%的優渥分紅制度，在員工聚餐及年終尾牙等活動也都大手筆地舉辦國內外的旅遊規劃，就是要讓員工擁有最好的就業環境及薪資競爭力。

▲馬光強力徵求擁有護理背景為主的護理師職類，也需求診助人員與顧客服務專員CRM。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲馬光強力徵求擁有護理背景為主的護理師職類，也需求診助人員與顧客服務專員CRM。（圖／記者許宥孺翻攝）

馬光醫療網執行長黃福祥說：「我們的起薪比別家診所高，而且我們還有季分紅、年終及盈餘分紅。馬光中醫把員工當股東，我們的盈餘之中25%每一個月都會存下來，一季會發給員工，所以基層員工一個月領4萬元以上是基本的！」

這次的招募活動，主要在於診助人員、護理人員、顧客服務專員CRM等職位，而顧客服務專員CRM更是馬光醫療網開全台中醫診所之先例，以善待病患為最高主旨，所成立的服務部門，希望能達到更友好的醫病關係。

本次招募活動從三月開始陸續安排至大專院校進行招募活動，3/30前往中華醫事科大、4月也將陸續前往輔英科大、文藻外語大學、美和科大、5月將前往建國科大、慈惠醫專、長榮大學等大專院校，期望能招募到這群生力軍，共同加入馬光這個大家庭。

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