對整桶濃湯吐口水！4國中屁孩被揪出　道歉喊冤：只倒整罐胡椒

記者許宥孺／高雄報導

日本先前爆出壽司郎遭高中屁孩舔醬油瓶再放回原位，引發軒然大波。就有網友PO文表示，昨(28日)有4名國中生在高雄一家牛排館用餐，其中2人將整罐胡椒撒入湯內攪拌，還對湯桶內吐口水。不過，這2名國中生喊冤，表示絕對沒吐口水，只倒了胡椒，但仍為惡作劇行為道歉。

PO文網友表示，幾名年輕顧客晚間到高雄右昌一家牛排館用餐，卻走到公開讓客人取用的玉米濃湯前，將一旁整罐黑胡椒倒入湯內，隨後胡亂攪拌，更噁的是朝著整桶湯裡面吐口水，「且有客人喝到並反應」，讓網友怒轟「現在的教育真的這麼差嗎」！店家事後已向警方報案。

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▲高雄國中生朝牛排館內玉米濃湯湯桶灑胡椒。（圖／翻攝爆料公社公開版）

楠梓警分局指出，昨(28日)晚間9點多，蔡姓牛排店店主至右昌所反映後，警方追查到4名顧客身分為國中學生，店主得知後，表示既然是未成年便不予追究，但警方仍會請學校勸導及輔導外，也會通知學生的家長予以管教。

校方今日獲悉此事後，經過初步調查，迅速找出在湯桶惡作劇的2名學生，這2名國中生坦承不諱，也表示願意向店家致歉。

根據店家提供監視器畫面，看到小朋友在湯桶內加了胡椒後，手有做出攪拌的動作。不過學生強調，可能是「低頭」的動作，被以為對湯桶內吐口水，但他們並沒有做出吐口水的動作。

▲學生做出低頭舉動，遭網友指稱是對湯桶內吐口水。（圖／翻攝爆料公社公開版）

校方表示，上午了解這起事件過程後，學務主任親自到店家致意了解狀況，店家原是該校國中校友，經過主任說明解釋後，本著教育學生立場，可以理解國中階段學生培養正確價值觀及良好行為是最重要的任務，希望校方必須跟家長要求，親自帶學生到店裡說明道歉。

由於在影片中也很難辨識是否有吐口水的行為，但校方告誡學生，有無吐口水並不是重點，這樣的行為是不可原諒的，學生在經過訓誡後已有悔意。目前學生已由家長請假帶回，並等待晚上牛排店營業後，由家長親自帶小朋友到店致歉。