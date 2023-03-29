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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇四點聲明回擊高端　「上次告我的是林智堅，結果大眾都知道」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇、李德維今（29日）舉行記者會，指出高端疫苗公司（下稱高端）的四價流感疫苗通過查驗的過程疑點重重，質疑蔡政府再替該公司開後門，而高端發聲明表示被抹黑，已委託律師評估並採取應為的法律行動。對此，王鴻薇傍晚4點聲明回應，除直言高端信用劣跡斑斑外，更表示，她要告訴高端，上一次告她的是前新竹市長林智堅，而且結果社會大眾也都已經知道了（挨告加重誹謗獲不起訴）。

▲王鴻薇舉行「護航高端、再開後門？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲王鴻薇29日上午出席「護航高端、再開後門？」記者會。（圖／記者黃國霖攝）

針對高端3月8日宣布，高端與韓國「GC Pharma」共同合作的四價流感疫苗通過食藥署藥品查驗登記，將投入台灣四價流感疫苗市場，王鴻薇、李德維29日上午偕同中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢舉行「護航高端、再開後門？」記者會。

李德維指出，高端2018年申請GC Pharma的疫苗「成品」在台進行三期臨床試驗，並在隔年公布初步結果，然而2020年，高端主動向食藥署撤回進口流感疫苗藥證查驗登記，後來又改由 GC Pharma 生產疫苗原液、再由高端進行「充填分裝」的方式來申請藥證，並在今年3月初通過。

王鴻薇說，依照藥品查驗登記審查準則，疫苗類藥品要免除國內臨床試驗，須要符合原產國已上市且具有十大醫藥先進國 （德國、美國、英國、法國、日本、瑞士、加拿大、澳洲、比利時、瑞典）採用證明，即便高端原本要進口韓國的「成品疫苗」，後來改成「進口原液」填充，但不管哪種方式，韓國都不在十大醫藥先進國裡；因此高端流感疫苗臨床試驗到底完成了沒？過程是否有合乎法規？衛福部須對外說明清楚。

高端下午發聲明，指他們與GC Pharma的季節流感疫苗開發合作案，是於2018年4月簽約啟動，由高端疫苗代理GC Biopharma四價流感疫苗，以成品銷售或分裝充填方式供應市場；隔年於四家醫院完成一項第三期臨床試驗，且數據優異。後受新冠肺炎影響，開發案採取高端自有品牌「原液分裝」模式，確保供貨品質穩定。

高端也提及，國內疫苗產業中，早年國光疫苗是以分裝充填國外流感疫苗原液供應國內市場，而後陸續建立自有產能，近年國光也接受中國大陸、以及美國充填代工，協助全球疫苗供應。這種醫藥品或疫苗產品的多製造廠全球分工模式，不管在疫苗抗原或原液充填製程，實質為產業鏈全球化的一部分，並未有可議之處。

高端強調，本公司對於特定人士的惡意攻擊與無端抹黑，深感失望與遺憾。對於相關悖離專業知識、企圖誤導大眾認知等不實言論，本公司已委託律師評估並採取應為的法律行動，以維護本公司名譽、商譽等權利，並保障投資人的相關權益。

王鴻薇4點聲明　「上一次告我的是林智堅」

對於高端擬採法律行動，王鴻薇傍晚四點聲明回應，第一、要不要採法律行動是高端的權利；第二、高端過去一再強調自己的疫苗有效性如何地好，但請問高端新冠疫苗除了中華民國政府採購外，還有銷往哪個國家？為什麼從去年營收一路下滑，到今年1月、2月掛零，哪一家上市公司營收完全是零的？更不要說高端過去一再跟國人說會拿到世衛組織（WHO）的認證，請問高端WHO認證在哪？高端信用事實上劣跡斑斑。

第三、有關這次參與採購四價流感疫苗，請問高端，除了國光是本土疫苗外，其他引用國外的疫苗，大家都是原裝進口，為什麼只有高端是原液到台灣填充分裝，且可以順利取得藥證，高端是不是破例了？高端每一次在疫苗市場都可以取得政府特別關愛眼神，看起來也是其他公司沒有辦法享受到的待遇。

第四、她要告訴高端，上一次告她的是林智堅，而且結果社會大眾也都已經知道了。

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