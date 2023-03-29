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徐巧芯為「馬英九接機團」槓吳欣岱　她秀訂車單嗆：台獨教授別躲

▲▼徐巧芯、吳欣岱。（圖／翻攝自徐巧芯、吳欣岱臉書）

▲徐巧芯、吳欣岱。（圖／翻攝自徐巧芯、吳欣岱臉書）

記者江采蓁／綜合報導

有綠營名嘴曾在前總統馬英九出訪大陸祭祖前嗆，「你喊中華民國四個字，我們找整個台派、我們這些獨派教授，全部到桃園機場迎接你！」，而馬英九在南京中山陵拜謁國父孫中山發表談話時確實提及「中華民國」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯29日稍早在臉書喊出要贊助10台車去接機，她下午再秀出訂車單表示，「吳欣岱說他們要三車，所以我立刻訂好車，請台獨教授請一個一個都要來，不要躲喔。」

徐巧芯稍早就發文表示，「獨派教授請說到做到！」，她個人贊助10台車，包車載獨派成員前往桃園機場迎接馬前總統，以下開放報名（也歡迎私訊），不要當說說嘴，整個台派、獨派的都要來喔。此文一出，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱就分享貼文狠酸，「台灣基進正愁堵不到『馬前這個』，徐巧芯跟他那麼熟，妳包的遊覽車應該一定見得到他吧？台灣基進先包三台遊覽車，請徐議員說到做到不要回去談！」

徐巧芯立刻再發文反嗆，「吳欣岱說要包三台車，沒問題，台北市議會出發到桃園機場，大家不見不散，不要網路上動手指很會結果萬人響應零人到場喔」，她也秀出訂車確認單表示，「吳欣岱說他們要三車（雖然後來又嘰嘰歪歪要選地點誰理妳），所以我立刻訂好車，請台獨教授請一個一個都要來，不要躲喔」，她還溫馨提醒會在車上全程放國歌，更加碼喊出會再訂支持馬前總統的車，歡迎私訊訂位，引發網友熱烈討論「果然是蜜獾，罵人不帶髒字，重點是說到做到！」

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