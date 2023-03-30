南韓「最有錢」公務員出爐！首爾江南區長財產破12億　擁75筆房產

▲首爾市江南區廳廳長趙成明成為今年「最有錢」的高位公職人員。（圖／首爾江南區廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓針對2037名公務人員的財產申報狀況進行調查，並在今（30）日公佈調查結果，其中首爾市江南區廳廳長趙成明是南韓今年「最有錢」的公職人員，其擁有財產達532億韓元（約新台幣12.5億元），名下登記數十筆房地產；至於財產排行第二名的公職人員為總統辦公室的人事秘書官李元模，擁有財產近444億韓元。

根據《韓聯社》，南韓政府公職者倫理委員會30日公開「2023年定期財產變動事項」，調查來自中央、地方政府的2037名高級公務人員的財產申報狀況，並將此結果對外公開，其中為首爾市江南區廳廳長趙成明（國民力量）在財產總額上位居全國公務員之冠，擁有財產高達532億5500萬韓元，比上一次申報財產時還多出4億7900萬韓元。

趙成明（조성명）所擁有的財產大部份都是不動產，夫妻倆在首爾市江南區、首爾市瑞草區、仁川市江華島、忠清南道唐津市一帶擁有土地總值131億9500萬韓元、至於建物則達360億2900萬韓元。

登記在趙成明名下的房產中，在京畿道高陽市一山、江原道束草市擁有39筆住商混合公寓，在一山地區擁有28筆店面（鄰近收活設施21筆、醫療相關設施7筆），以及在仁川市江華島擁有8筆住宿設施。

此外，趙成明還擁有價值100億9900萬韓元的債券。

至於擔任南韓總統辦公室人事秘書官的李元模（이원모）雖然是檢察官出身（大田地方檢察廳），在公務人員財產總額上仍位居第二，總計擁有財產額達443億9300萬韓元，比起去年減少2億200萬韓元，不過占財產最大比例的是配偶所擁有的股票，其配偶為自生韓方病院創辦人兼名譽理事長申俊湜的女兒，先前曾爆出搭乘尹錫悅總統專機等爭議。

李元模的配偶擁有總價約328億5700萬韓元生技股，夫妻倆擁有房產價值為61億1900萬韓元。

另外，南韓總統辦公室首席宣傳秘書官金恩慧（國民力量）以近265億韓元的財產位居第6、至於全羅北道南原市市長崔景植（共同民主黨）則以近216億韓元財產位列第7。