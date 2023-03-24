改裝汽機車深夜「轟轟」狂噴音浪　彰化警開罰...50進口車主慘了

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉近日深夜經常有50多輛改裝汽、機車在路上奔馳，「轟轟隆」的引擎聲，大到讓人直呼「受不了」無法睡覺，彰化警分局接受通報昨日通知40部汽車、12部機車到案，計開罰改裝、變更車體及設備12件、噪音超標4件，並責令複驗，還有2人是無照駕駛，當場開罰。

▲芬園鄉近日深夜經常有改裝汽機車奔馳，彰化警方傳喚開罰。（圖／民眾提供）

彰化警察分局於近日接獲民眾報案在芬園鄉縣芬路、彰南路、護岸街及烏溪堤岸道路等路段，深夜都有車輛聚集及妨害安寧情事，分局長張明盛知悉後，立即指示轄區派出所調閱相關路口監視器，發現在228連假期間及3月12日有多部汽、機車聚集在道路上行駛，部分改裝車引起的噪音影響民眾深夜安寧，

經警方過濾清查後，要求這些來自台中及南投等地的40部汽車、12部機車，前往莿桐派出所檢驗，當場驗車後開罰並告誡，計開罰改裝、變更車體及設備12件、噪音超標4件，並責令改正後由環保及監理單位分別召回複驗，並針對2名無照駕駛人告發交通違規，罰款6000元。

張明盛提醒駕駛人，集體競駛、競速等危險駕車行為，可能涉嫌刑法公共危險罪，除依法移送法辦外，依道路交通管理處罰條例危險駕車行為，最重可處9萬元罰鍰及吊扣汽機車牌照；另改裝引擎及排氣管違反「噪音管制法」開罰，同時再依道路交通管理處罰條例最重處2萬4,000元罰鍰。警方呼籲駕駛人勿為突顯個人喜好或吸引目光，不當改裝車輛或拆除消音器，除影響行車安全，製造噪音妨害縣民安寧。