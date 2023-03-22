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酒駕男欠一籮筐罰單擺爛　弟媳淡定繳清21萬：遵從婆婆遺願

▲▼新北1名廖姓男子欠酒駕等罰單共21萬餘元，弟媳遵從婆婆遺願為大伯一次繳清。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲新北1名廖姓男子欠酒駕等罰單共21萬餘元，弟媳（紅衣坐者）遵從婆婆遺願為大伯一次繳清。（圖／行政執行署新北分署提供）

記者黃哲民／台北報導

60歲兒子欠罰單2萬多元，竟成老母臨終前的罣礙。新北1名廖姓男子去年（2022年）騎機車酒駕挨罰，被移送行政執行署新北分署強制執行，廖神隱不處理，反而是他的弟媳主動出面，表示婆婆遺願囑她代大伯收爛攤，以免房產被查封拍賣，結果一查發現大伯另欠一籮筐罰單共21萬餘元，弟媳領現金全部付清，盼助大伯擺脫酒精、重啟人生。

現年60歲的廖男去年7月騎機車在新北市板橋區，被警員攔檢查獲酒測值超標，經新北市府交通事件裁決處裁罰2萬2500元，廖男遲遲沒繳，被移送新北分署強制執行，發函限期他明天（23日）前須自動繳清。

廖男無回應，他的弟媳日前主動到新北分署辦理代繳。弟媳透露，大伯目前擔任保全員，曾因酒駕被關過2次，還因酗酒造成外籍配偶受不了跑掉，大伯依舊不改，但現在都在家裡喝、以免出外又被抓酒駕受罰，而大伯本案所欠罰單，變成婆婆一直掛念的心事。

弟媳說，婆婆日前過世，臨終前交代她務必要幫大伯繳清全部罰鍰及欠費，以免住家被查封拍賣，因此辦完婆婆喪事後，她趕緊依照婆婆遺願前來處理。

新北分署當場清查，赫然發現廖男另積欠10年前1筆酒駕罰單的4萬元餘款，還有10萬餘元健保費、其他交通罰單共8萬餘元，多半是無照駕駛或闖紅燈，全部合計21萬餘元。

弟媳確認金額後，淡定提領現金全部繳清，希望大伯了解婆婆苦心，重啟人生別再沉醉於酒精之中。新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒(毒)駕，以免害人害己，若被裁罰，應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免被強制執行。

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