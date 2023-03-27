大S贏了！要拿回750萬程序曝　汪小菲被強制扣款危機逼近

▲汪小菲（左）屢次槓上再婚韓籍藝人具俊曄的前妻大S（右圖）。（圖／翻攝自汪小菲微博）

記者黃哲民／台北報導

藝人大S（徐熙媛）去年（2022年）3月再婚韓國藝人具俊曄，傳出陸籍前夫汪小菲停付離婚協議約定的相關費用，大S去年11月主張汪拖欠750萬元、聲請台北地院強制執行獲准、後續將可從汪的帳戶扣款，汪為此情緒暴走、多次po文飆罵大S與家人甚至律師，同時向北院提起債務人異議之訴反制，自稱沒違反給錢的義務、不應被強制執行，法官今判汪小菲敗訴，可上訴。

判決理由指出，雙方離婚協議約定汪小菲須按時支付費用，包括「定期定額」跟「實報實銷」2大類，但沒約定不同項目金額可相互流用、取代，汪小菲雖聲稱大S同意以「實報實銷」金額涵蓋「定期定額」項目，且他已超額溢付，不過大S否認，而雙方通訊軟體對話紀錄顯示，僅說好更換匯款帳戶、沒變動其他協議內容。

法官採信大S抗辯指稱，汪小菲從前年（2021年）12月起，就拖欠應給未成年家人的「定期定額」費用，代表汪小菲剛離婚就沒遵守協議，當時大S還沒跟具俊曄結婚，至去年11月間，汪小菲共欠付750萬元，法官據此駁回汪小菲本件請求撤銷強制執行程序的主張。汪小菲在本案審理期間，曾開直播咒罵大S的律師「不得好死」等語，事後推稱自己「情緒激動」。

雙方本件爭執涉及未成年家人生活費等費用，法官審理汪小菲所提債務人異議之訴均不公開旁聽，大S跟汪小菲都僅委任律師代理出庭。據悉，大S須等住在對岸的汪小菲合法收受北院寄發的強制執行通知、完成法定程序才能扣錢，而汪於提告本案時，一併聲請停止執行大S所提強制執行，法官裁定汪須繳165萬元擔保金，雙方律師先前出庭，均不證實汪有無繳納保證金。

汪小菲與大S在前年（2021年）11月22日共同發表聲明，經北院家事法庭法官調解，雙方協議結束10年婚姻，之後雙方在公開場合幾乎零互動，去年3月大S再婚韓國藝人具俊曄，譜出2人分手20年不換手機門號的愛情故事，成為廣大粉絲熱議話題與綜藝硍，汪小菲隨即停付離婚協議約定的費用，包括未成年家人生活費等。

大S持北院家事庭的離婚調解筆錄，去年11月聲請北院強制執行汪小菲拖欠的750萬元，正好在雙方離婚1周年前夕，汪小菲情緒暴走，連續po文飆罵大S與家人，鬧得滿城風雨，汪又暗酸具俊曄「你個窩囊廢換個床墊行嗎」等語，大S隨即將這組號稱要價6位數、汪小菲婚後買來寵她的高檔床墊，送去汪小菲在台北投資的S Hotel公開拆解銷燬，都讓吃瓜群眾議論紛紛。

由於大S和汪小菲在法院達成調解的離婚協議，屬於《強制執行法》所定無須再行提告、就可直接聲請強制執行的名義，北院民事執行處去年裁定准許對大S提供的汪小菲銀行帳戶核發扣押命令，形同凍結帳戶內存款，但大S還不能直接拿錢，須等北院將扣押命令寄到汪小菲在對岸的住居所合法送達，完成相關法定程序，再由北院核發收取命令或支付轉給命令執行取款。

由於強制執行程序一旦啟動，通常不會半途停止，除非有法定事由，例如債務人發現債主聲請的執行名義欠缺法律依據，或自己明明已付錢，卻被重複、超額索討時，只能提起債務人異議之訴自救，並提供擔保聲請停止執行，本案汪小菲一審敗訴雖還可上訴，但汪若想繼續打官司阻擋大S的強制執行，勝算不高。此外，聲請人也可喊停強制執行程序，據悉，大S並沒撤回聲請。