毒駕男欠繳15萬罰單！賣烤地瓜努力向學　翻轉人生感動執行署

▲毒駕男希望能靠賣烤地瓜翻轉人生。（圖／翻攝法務部行政執行署新北分署網站）

記者劉人豪／台北報導

家住新北市蘆洲區的29歲李姓男子，讀高中時父親中風，為了負擔家計不得已中斷高中學業，出社會工作賺錢養家，但他2020年8月3日毒駕被逮遭罰12萬元，加上其他交通違規罰單共近15萬元，李男求情說希望分期繳納，目前在網路上賣烤地瓜，每天到高中上課打算繼續就讀大學進修班，法務部行政執行署新北分署認為他努力翻轉人生，同意他分期每月繳納5000元。

新北分署指出，李男2020年8月3日吸食毒品後駕駛自用小客車，行經台北市忠孝東路3段一帶被警察查獲，裁罰12 萬元，李男另因駕照吊扣期間駕駛小型車、闖紅燈及違規停車等，共遭裁2萬500元，又滯納多筆汽機車燃料使用費5700元，及逾期未繳納機車燃料使用費遭裁罰300元，尚欠繳勞保費約2000元，陸續被移送新北分署執行，總移送金額將近15萬元。新北分署2度扣押其銀行存款無著，3度至其租屋處現場執行，均未遇李男。

▲交通局在新北市中和區路邊收費停車格查封到李男的汽車。（圖／翻攝法務部行政執行署新北分署網站）

2022年12月21日新北分署接獲交通局通報，在新北市中和區路邊收費停車格查封到李男的汽車，拖回保管。隔日李男表示，想要回車上取回個人證件，書記官多次以電話詢問李男準備如何處理，李男均未予理會。等待3個月後，李男終於在2023年3月23日出面洽書記官辦理分期繳納。

李男表示人生一直不甚順遂，17歲時父親中風無法工作，為了負擔家計，不得已中斷高中學業，出社會工作賺錢養家，車輛被查封後，適逢祖母過世，支付了將近20萬元喪葬費，用盡積蓄，才無法前來處理欠款取回車輛。

李男說，他現在IG上廣告販賣烤地瓜為生，親自採購優質地瓜，交給姨媽幫忙烘烤後冷凍販售，月收入2萬多元，扣除房租及車貸後所剩無幾，而被查封之車輛有助其營業，如有該車輛運送商品，營收將會更高。

另外李男現就讀某高中成人進修班，每天下午都要去上課，今年畢業後打算繼續就讀大學進修班，希望新北分署能讓其辦理分期繳納取回車輛。新北分署審酌其經濟狀況後，同意其先行繳納1萬元，剩餘約14萬元分28期，每期繳納5000元。隨後李男另支付將近2萬元之移置及保管費後，順利取回車輛。